Una foto racconta: il 1° maggio e la mancata promozione del Termoli in Serie D

TERMOLI. Il gruppo di tifosi immortalato in questa immagine rappresenta solo una piccola parte delle migliaia e migliaia di persone che, in quella giornata, si recarono ad Altino, in Abruzzo, convinti di andare a festeggiare la promozione in Serie D della squadra giallorossa.

Sette giorni prima, infatti, il Termoli aveva espugnato Vasto grazie a una punizione di Fabrizio Tondo – “Tondo Tondo Tondo tira la bomba, Tondodonati!” – e, con quella vittoria, era riuscito a scavalcare in classifica proprio i rivali storici della Vastese.

Tutta Termoli, o quasi, partì quel 1° maggio con il cuore gonfio di speranza verso Altino. Persino i tifosi locali, abituati alle più modeste platee dell’Eccellenza abruzzese, non avrebbero mai potuto immaginare un’invasione del genere. Il loro piccolo e angusto stadio fu letteralmente preso d’assalto da un vero e proprio esodo di massa.

I gestori del campo, colti di sorpresa, provarono – furbescamente ma maldestramente – ad aumentare all’ultimo minuto il prezzo del biglietto. Ma il tentativo fallì miseramente: i tifosi del Termoli, accortisi subito dell’inghippo, pressarono gli ingressi e, per evitare guai seri, i cancelli vennero spalancati. A quel punto, la “sturmertruppen” termolese si riversò su ogni angolo disponibile: tribune, bordocampo, ovunque, per incitare i propri beniamini verso quella che doveva essere la vittoria decisiva.

Con queste premesse, chi avrebbe mai potuto immaginare un finale diverso?

Eppure, il calcio sa dare tanto, ma spesso sa anche togliere. Quella partita con l’Altinese, sin dai primi minuti, sembrò nata sotto una cattiva stella. Gli avversari – forse consci della loro inferiorità tecnica – reagirono in campo come chi, in una lotta impari, cerca di difendersi con ogni mezzo, lecito o meno, pur di non soccombere.

Qualcuno, allora, sussurrò sospetti mai confermati: che la squadra di casa, tranquilla in classifica, fosse stata incentivata dalla Vastese. Chi lo sa? A Termoli, in questi casi, si dice: “’A Madonne sa chi te’ i recchine”.

Sta di fatto che tutti i tentativi del Termoli di raddrizzare la partita si infransero sul muro eretto da un certo Dall’Osa, portiere locale, operaio della Sevel, che per guadagnare qualche rimborso extra giocava in Eccellenza. Quel giorno, però, sembrava Buffon misto a Spiderman: parò tutto, persino gli spifferi d’aria.

A distanza di 37 anni, sinceramente, facciamo fatica a credere agli “aiutini” esterni. Puoi anche incentivare l’avversario, d’accordo, ma se in 90 minuti tenti e ritenti decine di volte senza segnare, tra errori sotto porta, parate miracolose e qualche legno di troppo… allora forse una domandina sulla nostra prestazione dobbiamo farcela. Forse, nei cuori e nelle teste dei nostri giocatori c’era già scolpita l’idea della vittoria, della festa, del traguardo conquistato. Ma il calcio non perdona mai i cali di tensione.

E così fu: l’Altinese segnò, il Termoli non riuscì più a rimontare, e alla fine uscì sconfitto. La Vastese vinse e completò il controsorpasso nell’ultima giornata, conquistando un campionato che, fino a pochi giorni prima, pareva saldamente nelle mani giallorosse.

Aggiungiamo che, dopo la fine del campionato, il Termoli fece domanda di ripescaggio e ad agosto la domanda fu accettata, e i giallorossi comunque fecero la Serie D. Storie di calcio. Sempre imprevedibile, a volte crudele.

In questa foto, fateci sapere se vi riconoscete tra quelli che, al 90’, stavano soffrendo le pene calcistiche dell’inferno. Uno, io, l’ho riconosciuto: era poco più che adolescente. Peppino Marinucci, quel ragazzo con la maglia verde, vicino a una sciarpa giallorossa, in basso a destra.