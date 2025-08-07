Venerdì sera si accende la Scalinata: via alla 40ª del Festival del Folklore

TERMOLI. Il gruppo folklorico marinaro ‘A Shcaffètte presenta la 40ª edizione del Festival del Folklore e delle Culture Marinare, un evento che celebra la tradizione e la cultura marinara attraverso spettacoli di musica, danza e costumi tipici.

La manifestazione si terrà l’8, 9 e 10 agosto 2025, a partire dalle ore 21:30, nella splendida cornice della Scalinata del Folklore di Termoli.

Quest’anno, il festival ospiterà gruppi provenienti da diverse nazioni, tra cui Repubblica Ceca, Messico, Romania e Georgia, oltre a diversi gruppi italiani provenienti da Lazio e Molise.

Ogni sera sarà un’esplosione di colori, suoni e tradizioni che riporteranno il pubblico indietro nel tempo, facendogli rivivere le antiche usanze folkloriche.

Ringraziamo sentitamente le istituzioni locali e regionali, in particolare il Comune di Termoli, la Regione Molise, la Federazione Italiana Tradizioni Popolari, l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, il cui sostegno è stato fondamentale per la realizzazione di questa manifestazione.

La loro collaborazione e il loro impegno nel promuovere e valorizzare il patrimonio culturale della nostra città sono di inestimabile valore.

La storicità del Festival del Folklore e delle Culture Marinare, che da quasi quattro decenni anima le serate estive di Termoli, testimonia l’importanza di preservare e trasmettere alle nuove generazioni le tradizioni e i valori del nostro territorio.

Termoli, insignita del titolo di Città del Folklore, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per gli appassionati di cultura popolare, offrendo un’occasione unica per scoprire e apprezzare le diverse sfaccettature del folklore internazionale e nazionale.

Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questa straordinaria festa di tradizioni, musica e amicizia tra i popoli.