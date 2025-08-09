X
sabato 9 Agosto 2025
Cerca

Maleducazione e ignavia: leoni da tastiera, senza attributi e valori

  • Emanuele Bracone
  • Editoriale

TERMOLI. Maleducazione e ignavia. Leoni da tastiera, ma senza attributi.

E’ quanto emerge da taluni interventi o prese di posizione, che assumono alcuni di coloro che leggono i nostri articoli e che si sentono in diritto – sbagliando clamorosamente – di potersi rivolgere con toni e vocaboli al di là della pubblica decenza.

E’ accaduto anche oggi, laddove qualcuno che nemmeno si presenta, perché l’anonimato è la formula migliore per chi non ha il coraggio di metterci la faccia, ma lasciando traccia del contatto personale, ha esordito con un messaggio a noi indirizzato tacciandoci di allarmismo sul virus West Nile, arricchendo l’invettiva in modo diciamo non oxfordiano.

Beh, gli abbiamo risposto a tono, e dopo un tentativo ulteriore, sempre della stessa risma, alla chiamata in causa di responsabilità precise su quello che stava compiendo, il leone è diventato agnellino, invocando pietà e accampando scuse.

L’educazione e i valori che la contraddistinguono non sono più il fulcro della nostra società e questa è una vera emergenza sociale, perché si riverbera in ogni aspetto della nostra vita quotidiana.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.