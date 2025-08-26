A caccia dei punti per le finali: tappa termolese decisiva nel campionato italiano di beach volley

TERMOLI. Questa mattina, presso il lido “Le Dune” sul lungomare Nord di Termoli, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, tappa nazionale che animerà la città da mercoledì 27 agosto a domenica 31 agosto. L’evento rappresenta uno dei momenti più importanti del calendario estivo della Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) e vedrà la partecipazione di atleti di livello nazionale e internazionale, nonché una nutrita rappresentanza giovanile, con un vero e proprio boom di iscrizioni.

Vi hanno preso parte il presidente regionale della Fipav, Gennaro Niro, il consigliere federale Antonella Di Cesare, il capitano di corvetta (su delega del comandante Giuseppe Panico) per la Capitaneria di Porto, il vicesindaco Michele Barile, il presidente del Coni Molise, Benito Suliani, il presidente di Sport e Salute, Angelo Campofredano e Donatella Perrella, presidente del Cip Molise.

Un evento che cresce: i saluti istituzionali e l’impegno territoriale

Ad aprire la conferenza è stato il vicesindaco di Termoli, Michele Barile, che ha portato i saluti del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale, esprimendo grande soddisfazione per la collaborazione ormai consolidata con la Fipav regionale. Dopo la scorsa edizione tenutasi sul lungomare Sud, quest’anno l’evento si sposta sul lungomare Nord, sempre nella splendida cornice del lido “Le Dune”, che ha accolto con entusiasmo la scelta di ospitare la manifestazione. Barile ha inoltre ringraziato tutte le associazioni sportive locali e il comitato regionale per il costante impegno nel realizzare eventi di livello che valorizzano la città, il territorio e lo sport.

Il presidente regionale Fipav, Gennaro Niro, ha illustrato i numeri e le caratteristiche della competizione: le fasi giovanili, riservate agli under 18, si svolgeranno mercoledì e giovedì, con 28 coppie femminili (24 effettive e 4 di riserva) e 21 maschili iscritte, un successo che ha richiesto attenta selezione e organizzazione. Da venerdì a domenica si disputerà invece il main draw che vedrà in campo le migliori coppie assolute italiane, con qualificazioni venerdì e fasi finali nel weekend.

Tra gli atleti di rilievo presenti sono attesi Daniele Lupo, medaglia d’argento olimpica, e l’ex nazionale di volley indoor Matteo Martino, a testimonianza della qualità tecnica della competizione.

Istituzioni, sport e inclusione: un progetto condiviso

La conferenza ha visto la partecipazione di rappresentanti di spicco del mondo sportivo e istituzionale. Il comandante di corvetta della Capitaneria di Porto di Termoli, Pierpaolo Panico, ha portato il saluto dell’ente, sottolineando la collaborazione operativa per il buon svolgimento dell’evento.

Antonella, rappresentante atleti nel consiglio federale Fipav e molisana di Campobasso, ha descritto il beach volley come uno sport di pura energia, divertimento e grande valenza tecnica, esprimendo entusiasmo per la possibilità di assistere dal vivo a questa manifestazione dopo anni.

Il presidente del Coni Molise, Venditti Suviani, ha elogiato l’organizzazione e la capacità di portare eventi di livello assoluto in regione, confermando come la pallavolo sia uno sport trainante per il Molise capace di attirare attenzione e pubblico. Ha anche ringraziato l’amministrazione comunale e la capitaneria di porto per il prezioso supporto.

La presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico (Cip), con grande entusiasmo, ha sottolineato come l’evento rappresenti una vetrina eccezionale per Termoli, capace di attrarre persone da diverse regioni e di promuovere uno sport inclusivo, aprendo nuove opportunità non solo agli atleti ma anche a tutta la comunità.

Angelo Campofreno di Sport e Salute ha ribadito l’importanza di eventi come questo per la promozione dello sport e per il sostegno ai giovani, ringraziando l’organizzatore Gennaro Niro e il suo staff per la capacità di portare in Molise eventi di prestigio.

Dettagli tecnici e organizzativi

Andrea Abbiati, responsabile beach volley Fipav e ex atleta nazionale nonché allenatore, sarà presente per supportare tecnicamente coppie e organizzazione. La federazione ha aperto la partecipazione a coppie straniere e tra le squadre iscritte figura anche una coppia brasiliana di alto livello.

I tornei giovanili inizieranno mercoledì con le qualificazioni seguite dal girone finale giovedì. Le qualificazioni per il main draw assoluto maschile e femminile partiranno venerdì, con il tabellone pieno di iscritti e tutti gli spazi completi. Il weekend proporrà le fasi finali, con le finali in programma domenica pomeriggio.

Un evento che valorizza il territorio e coinvolge tutta la comunità

Oltre agli aspetti sportivi, il campionato è un traino importante per l’economia locale e il turismo, grazie anche al supporto di sponsor come la pastificio La Besana e altre realtà locali.

I ringraziamenti finali si sono rivolti a tutto lo staff organizzativo, agli arbitri, ai volontari, alle società sportive di Termoli – Demo Pallavolo, Delfina Volley, Montenero – e al lido “Le Dune”, che garantirà logistica e accoglienza in questi giorni intensi di gare.

Le partite si svolgeranno dalle 8 del mattino fino alle 18, garantendo spettacolo e grande sport per tutto il giorno, una festa dedicata agli appassionati e alla città.

Appuntamento dunque a domani, mercoledì 27 agosto, per l’inizio ufficiale delle gare: Termoli è pronta a vivere cinque giorni di grande beach volley, tra emozioni, energia e spettacolo, confermandosi ancora una volta protagonista nel panorama sportivo nazionale.