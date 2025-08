“Cott a’ Repost”, il brano estivo di Luca Grassia (Captain Pellauz)

TERMOLI. Luca Grassia, in arte Captain Pellauz, torna a farci cantare con il nuovo singolo estivo “Cott a’ Repost”.

Dopo il successo dello scorso anno con “Bikini e infradito”, tormentone che ha accompagnato le vacanze di tanti termolesi (e non solo), anche quest’estate il musicista termolese ha deciso di regalarci un brano fresco, divertente e, come sempre, in dialetto.

Siamo andati a trovarlo direttamente sulla spiaggia di Rio Vivo, tra ombrelloni, chitarre e risate, per fare due chiacchiere con lui e scoprire qualcosa in più su questo nuovo progetto, ma anche sulla sua passione per la musica e il forte legame con la sua terra.

Captain Pellauz non è solo un cantante: è un vero e proprio personaggio a tutto tondo, capace di mischiare ironia, talento e uno stile unico che affonda le radici nella tradizione locale, pur parlando a un pubblico moderno. Con la sua band, i Pellbuster, porta in scena spettacoli coinvolgenti, dove il dialetto termolese incontra melodie internazionali e il risultato è sempre sorprendente.

“Cott a’ Repost”, come ci racconta, nasce da un’espressione tipica del gergo locale, una minaccia ironica che diventa il cuore del ritornello. Il pezzo strizza l’occhio alle dinamiche dei social, ma lo fa con quella leggerezza e quella comicità che sono ormai il marchio di fabbrica del nostro Captain.

Non mancano i progetti futuri: concerti, video musicali e – chissà – magari anche un album tutto in vernacolo. Una cosa è certa: Luca Grassia continua a far divertire, riflettere e ballare, con l’autenticità di chi non si prende mai troppo sul serio… ma sa benissimo quello che fa. Ecco il link per poter ascoltate “Cott a’ Repost”