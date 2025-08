“Giustizia e sicurezza, non solo parole”, con Fratelli d’Italia anche un occhio alla cronaca recente

TERMOLI. “Giustizia e sicurezza, non solo parole”: questo il titolo dell’incontro promosso da Fratelli d’Italia sul lungomare Cristoforo Colombo, presso il chiosco “Il Pagurino”, alla presenza di dirigenti locali e regionali del partito, amministratori, militanti, giovani di Gioventù Nazionale e cittadini.

L’evento, organizzato da Filoteo Di Sandro e Luciano Fioravante Paduano, ha visto la partecipazione del senatore Costanzo Della Porta, dell’onorevole Elisabetta Lancellotta e del sindaco di Termoli Nico Balice. Presenti l’assessore Paola Cecchi, il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello, i consiglieri Giuseppe Terone, Marco Verini e Francesco Rinaldi, il coordinatore cittadino Maurizio Pangia, dirigenti di partito e rappresentanti di Gioventù Nazionale, oltre alla neonata realtà dell’Azione Universitaria.

Della Porta ha illustrato le misure del governo in tema di giustizia e sicurezza: “Con il decreto sicurezza abbiamo stanziato molte risorse per contrastare terrorismo e criminalità organizzata, potenziando le forze dell’ordine con oltre 20mila assunzioni nei prossimi due anni tra Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria. Questi nuovi innesti – ha sottolineato – rafforzeranno la presenza sul territorio e supporteranno i sindaci”.

L’onorevole Lancellotta ha ricordato i provvedimenti adottati dall’esecutivo: “Dal decreto Caivano al rafforzamento del codice rosso con il decreto Roccella, fino ai fondi per l’edilizia carceraria e le assunzioni nella polizia penitenziaria, il governo Meloni ha messo in campo azioni concrete attese da decenni. Vogliamo dire alle donne che non sono sole e ai giovani delle periferie che sono il nostro valore aggiunto”. Parola anche al coordinatore cittadino, Maurizio Pangia.

Il sindaco Balice ha evidenziato il collegamento tra le riforme nazionali e le esigenze locali: “Il Ddl sicurezza non è repressione ma prevenzione. Serve a dare strumenti alle forze dell’ordine per evitare episodi come quelli avvenuti di recente a Termoli. Le indagini sono in corso e siamo certi che presto arriveranno risultati”.

Sono intervenuti anche esponenti di Gioventù Nazionale, con Giuseppe Terone che hanno sottolineato l’importanza di giustizia e sicurezza per le nuove generazioni, e i dirigenti locali del partito, che hanno chiesto maggiori risorse per il basso Molise, soprattutto nel periodo estivo.

In chiusura, Luciano Paduano ha ringraziato partecipanti e forze dell’ordine: “La loro presenza è deterrente e fondamentale. Chiediamo più uomini sul territorio, perché Termoli e il basso Molise hanno bisogno di sicurezza per cittadini e turisti. Grazie a tutti, ci rivedremo presto con nuovi appuntamenti”.