domenica 31 Agosto 2025
Il Termoli calcio supera ai rigori l’Heraclea allo stadio Zaccheria di Foggia in Coppa Italia Serie D

Foto Filippo Cantore
  • Michele Trombetta
  • Calcio, Foto

TERMOLI. HERACLEA – TERMOLI CALCIO 0-0 (7-8 d.c.r.) – Coppa Italia Serie D.

Dopo una vera e propria maratona di calci di rigore, il FCD Termoli Calcio 1920 supera l’Heraclea per 8-7 dal dischetto allo stadio Zaccheria di Foggia e conquista il passaggio al turno successivo di Coppa Italia.

La partita si era chiusa sullo 0-0 nei tempi regolamentari, con il Termoli costretto a resistere in inferiorità numerica: dal 75’ infatti i giallorossi sono rimasti in nove uomini, riuscendo comunque a contenere gli assalti dell’ex “avvelenato” Puntoriere, desideroso di firmare il gol decisivo.

Gli uomini di Francesco Farina, grande conoscitore del calcio molisano, ci hanno provato fino alla fine ma il Termoli ha tenuto duro fino al 95’, portando la sfida alla “lotteria” dei rigori. Perfetti i primi cinque tiratori di entrambe le squadre; poi, ad oltranza, il Termoli realizza tre penalty consecutivi mentre l’Heraclea sbaglia l’ottavo, parato dal portiere giallorosso.Giusto tripudio quindi per la “D’Adderio’s Band”, che può festeggiare un ottimo viatico in vista dell’inizio del campionato: domenica 7 settembre il Termoli sarà di scena a Cattolica per affrontare il San Marino. Come si dice in gergo… buona la prima.

Foto Filippo Cantore

