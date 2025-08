Incidente alla processione di San Basso: Ninetta, 98 anni, operata con successo al femore

TERMOLI. Una simpatia contagiosa ed una vitalità senza tempo, ma soprattutto una grande devozione hanno portato la signora Ninetta, 98 anni, a partecipare anche quest’anno, alla processione in mare in occasione dei festeggiamenti di San Basso, a Termoli.

Qualcosa però non è andato per il verso giusto. Una caduta accidentale sul peschereccio che l’aveva ospitata ed il trasferimento al San Timoteo. Compromesso il femore sinistro. Quindi la necessità di intervenire rapidamente. Ad occuparsi della ‘nonnina’, il dottor Giuseppe Gagliardi, direttore di Ortopedia e Traumatologia del nosocomio termolese, e la sua equipe. Operazione riuscita: stamane, la signora Ninetta si è alzata ed ha mosso i ‘primi passi’.

“L’intervento chirurgico per la frattura del femore in un anziano – ha sottolineato il dott. Gagliardi – è una procedura complessa, che richiede un’attenta valutazione e gestione delle comorbidità preesistenti. L’obiettivo principale è il recupero della mobilità e dell’autonomia, ma la frattura può comportare criticità rilevanti, soprattutto se non trattata tempestivamente”.

E mentre la ‘dinamica’ 98enne già pensa alle dimissioni e alle celebrazioni di San Basso del prossimo anno, sempre questa mattina, ha ricevuto anche la visita del vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo.

Un augurio speciale di pronta guarigione dall’ASReM e dalla comunità termolese alla signora Ninetta.