Miss Italia: emozioni, talento e bellezza a Termoli

TERMOLI. La magia di Miss Italia ha fatto tappa a Termoli, regalando una serata ricca di emozioni e spettacolo alla suggestiva Scalinata del Folklore.

Tra moda, danza, canto e bellezza, il concorso ha visto l’elezione di tre nuove prefinaliste nazionali: Giorgia D’Orazio, che ha conquistato la fascia di Miss Eleganza, Cecilia Sampieri, eletta Miss Miluna, e Zamira Fiacco, nominata Miss Cinema. Ragazze che hanno saputo distinguersi per portamento, carisma e personalità, guadagnandosi il pass per le fasi nazionali del concorso.

Eletta anche Miss Termoli, è Giulia Liggieri.Soddisfazione da parte dell’agente regionale del concorso, l’avvocato Monica Mastrantonio, che ha dichiarato: “Siamo orgogliosi del livello raggiunto dalle ragazze molisane. Questo tour è una grande occasione per valorizzare i talenti del nostro territorio, e la risposta del pubblico è stata straordinaria.

“La tappa successiva si è svolta nella frazione Ceppagna di Venafro, all’interno di una festa di comunità che ha visto un’ampia partecipazione. In questa cornice di tradizione e convivialità, è stata eletta Silvia Fiorucci come Miss Framesi Molise, aggiungendo un’altra prefinalista nazionale al percorso verso la finale.Speciale presenza in entrambe le tappe di Nausica Marasca, miss Molise 2024 e Velina bionda di Striscia la Notizia.

Il tour regionale di Miss Italia prosegue tra entusiasmo e partecipazione crescente, avvicinandosi a grandi passi alla finale, che si preannuncia emozionante e molto attesa.