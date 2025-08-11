Notte Rosa dello Sport a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. San Martino in Pensilis si prepara a vivere una serata speciale: la Notte Rosa dello Sport, un evento pensato per celebrare il movimento, la passione e la forza della comunità. Piazza della Vittoria e via Puglia si trasformeranno in un grande palcoscenico all’aperto dove sportivi, appassionati e famiglie potranno condividere momenti di energia e divertimento.

Gli ideatori: «Un ringraziamento sentito va a tutte le palestre e associazioni che hanno aderito con entusiasmo, rendendo possibile questa festa: Bartolomeo Montagna e l’Asd Puma Kick Boxing Montagna, Modesto Garofalo con le attività funzionali e arti marziali, l’Asd Postural Pilates, e i gruppi di hip hop, aerobica, funzionale, jumping e balli di gruppo. Non mancheranno dimostrazioni di boxe con il tecnico Antonio Ciarrocchi, difesa personale e Kali filippino con il guru Salvatore Di Sirio, yoga con l’insegnante Lucia Mancino, basket con Salvatore Coppola e Luciana Santoro, pallavolo con Vincenzo Croce e calcio con l’Apd Real San Martino».

I promotori sottolineano che «L’evento sarà arricchito da attività pensate anche per i più piccoli, come i gonfiabili, un torneo di freccette in Piazza della Vittoria e la possibilità di provare l’emozione dell’equitazione grazie alla presenza di due cavalli in via Puglia. Un pensiero speciale va anche a Regina Cosco, che la presenterà, la cui presenza è sempre preziosa e gradita».

«La Notte Rosa dello Sport non è solo un’occasione per fare attività fisica, ma un momento di condivisione, di festa e di orgoglio per tutte le realtà che ogni giorno contribuiscono a rendere San Martino un luogo vivo e dinamico. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata indimenticabile, all’insegna dello sport e della comunità».