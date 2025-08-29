Partenza sprint per i campionati italiani di beach volley

TERMOLI. La spiaggia di Termoli si conferma capitale estiva dello sport sulla sabbia. Nello scenario suggestivo del Lido Le Dune è in corso la tappa dei Campionati Italiani Assoluti di Beach Volley, che ha già fatto registrare un’ottima affluenza di pubblico fin dalle prime giornate.
I primi due giorni sono stati dedicati alle competizioni giovanili maschili e femminili, con tante coppie pronte a darsi battaglia sotto gli occhi di tifosi calorosi e numerosi, nonostante il vento caldo africano abbia messo a dura prova le prestazioni delle atlete e degli atleti in campo.
Ma l’attesa dei supporter è tutta per le sfide clou: oggi, venerdì, spazio alle qualifiche al main draw; sabato sarà la volta della fase a gironi con tutte le sfide preliminari e gli ottavi di finale, mentre domenica si entrerà nel vivo con quarti, semifinali e le attesissime finali, che decreteranno i vincitori della tappa termolese. Un appuntamento fondamentale prima della grande finale di Bellaria Igea Marina, in programma dal 5 al 7 settembre.
Tabellone Femminile
Nel torneo femminile partiranno direttamente dal tabellone principale:
• Alice Gradini e Federica Frasca (reduce dal secondo posto a Vasto),
• Giada Benazzi e Erika Ditta,
• Sharin Rottoli e Oriola Shpuza,
• Camilla Sanguigni e Sofia Balducci,
• Jessica Belliero Piccinin e Claudia Puccinelli,
• Maria Rachele Mancinelli ed Eleonora Sestini,
• Eleonora Annibalini e Giulia Toti,
• Elisa Salvador e Viola Massi,
• Valentina Torrese e Martina Biancini,
• Valentina Calì e Jessica Allegretti.
Tabellone Maschile
La formazione numero uno sarà quella di Tiziano Andreatta e Davide Benzi.
Dal main draw anche:
• Simone Podestà e Matteo Martino,
• Giacomo Spadoni e Michele Luisetto,
• Raoul Acerbi e Nelio Santos,
• Daniele Lupo e Davide Borraccino (attualmente in testa alla classifica provvisoria),
• Mauro Sacripanti e Giacomo Titta,
• Edgardo Ceccoli e Alessandro Carucci,
• Samuele Cottafava ed Enrico Rossi.
Due le coppie ammesse con wild card:
• Mattia Falzaresi e Michele Dall’Orto,
• Henrique Camboim De Barros e Johann Ferdinand Dohmann.
Un ringraziamento speciale va alla collega e amica fotografa Elena Navarino, che ha immortalato con professionalità le emozioni e i momenti salienti delle prime due giornate giovanili.