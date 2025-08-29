Partenza sprint per i campionati italiani di beach volley



TERMOLI. La spiaggia di Termoli si conferma capitale estiva dello sport sulla sabbia. Nello scenario suggestivo del Lido Le Dune è in corso la tappa dei Campionati Italiani Assoluti di Beach Volley, che ha già fatto registrare un’ottima affluenza di pubblico fin dalle prime giornate.

I primi due giorni sono stati dedicati alle competizioni giovanili maschili e femminili, con tante coppie pronte a darsi battaglia sotto gli occhi di tifosi calorosi e numerosi, nonostante il vento caldo africano abbia messo a dura prova le prestazioni delle atlete e degli atleti in campo.

Ma l’attesa dei supporter è tutta per le sfide clou: oggi, venerdì, spazio alle qualifiche al main draw; sabato sarà la volta della fase a gironi con tutte le sfide preliminari e gli ottavi di finale, mentre domenica si entrerà nel vivo con quarti, semifinali e le attesissime finali, che decreteranno i vincitori della tappa termolese. Un appuntamento fondamentale prima della grande finale di Bellaria Igea Marina, in programma dal 5 al 7 settembre.

Tabellone Femminile

Nel torneo femminile partiranno direttamente dal tabellone principale:

• Alice Gradini e Federica Frasca (reduce dal secondo posto a Vasto),

• Giada Benazzi e Erika Ditta,

• Sharin Rottoli e Oriola Shpuza,

• Camilla Sanguigni e Sofia Balducci,

• Jessica Belliero Piccinin e Claudia Puccinelli,

• Maria Rachele Mancinelli ed Eleonora Sestini,

• Eleonora Annibalini e Giulia Toti,

• Elisa Salvador e Viola Massi,

• Valentina Torrese e Martina Biancini,

• Valentina Calì e Jessica Allegretti.

Tabellone Maschile

La formazione numero uno sarà quella di Tiziano Andreatta e Davide Benzi.

Dal main draw anche:

• Simone Podestà e Matteo Martino,

• Giacomo Spadoni e Michele Luisetto,

• Raoul Acerbi e Nelio Santos,

• Daniele Lupo e Davide Borraccino (attualmente in testa alla classifica provvisoria),

• Mauro Sacripanti e Giacomo Titta,

• Edgardo Ceccoli e Alessandro Carucci,

• Samuele Cottafava ed Enrico Rossi.

Due le coppie ammesse con wild card:

• Mattia Falzaresi e Michele Dall’Orto,

• Henrique Camboim De Barros e Johann Ferdinand Dohmann.

Un ringraziamento speciale va alla collega e amica fotografa Elena Navarino, che ha immortalato con professionalità le emozioni e i momenti salienti delle prime due giornate giovanili.