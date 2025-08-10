Polo finisce contro la galleria, il conducente resta ferito

CAMPOBASSO. Questa mattina alle 6:10 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale all’ingresso della galleria Vazzieri sulla tangenziale di Campobasso.

Per cause ancora da accertare un’autovettura Volkswagen Polo ha urtato contro l’ingresso della galleria finendo la sua corsa sulla carreggiata opposta. Sul posto oltre il 118 che ha preso in cura l’unico occupante dell’autovettura incidentata; presente anche la Polizia di Stato per viabilità e accertamenti.