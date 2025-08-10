Prima amichevole: Termoli calcio-Bacigalupo Vasto Marina 2-0

TERMOLI. Termoli 1920 2-0 Bacigalupo Vasto Marina, ieri, sabato 9 agosto.

Primo test positivo per i giallorossi a Chieuti, vittoriosi contro la Bacigalupo grazie alle reti di Romano e Manara. Dopo quindici giorni di intensa preparazione, utili a rimettere in forma i muscoli in vista della nuova stagione di Serie D al via il prossimo 7 settembre (prima, però, spazio agli impegni ufficiali di Coppa Italia), l’F.C.D. Termoli Calcio 1920 di mister Fulvio D’Adderio ha disputato il primo test amichevole estivo.

L’incontro si è giocato a Chieuti (FG) contro il Bacigalupo Vasto Marina e si è concluso con il successo giallorosso per 2-0, grazie alle reti messe a segno dai nuovi arrivi Romano e Manara. Pur trattandosi di un’amichevole estiva, con i giocatori ancora appesantiti dai carichi di lavoro, si sono intraviste alcune buone indicazioni tecniche e tattiche. La preparazione prosegue con intensità, nonostante il caldo e la fatica: ciò che oggi sembra pesante potrà risultare prezioso all’inizio del campionato. Il calendario, reso noto venerdì 8 agosto, propone un avvio impegnativo: esordio in trasferta contro il San Marino, seconda giornata in casa contro l’Ancona (probabilmente non allo stadio Cannarsa) e terza sfida a Recanati. Tre gare difficili in cui sarà fondamentale partire bene e conquistare punti per evitare complicazioni. A Chieuti, davanti a un folto gruppo di tifosi termolesi giunti per sostenere la squadra, il Termoli ha dato un primo segnale positivo.

Ora lo sguardo è rivolto ai prossimi impegni, con l’obiettivo di crescere partita dopo partita.