SIM-ONE Telefonia: la tua guida a Termoli nel mondo delle connessioni

TERMOLI. Se sei di Termoli, probabilmente avrai sentito parlare di SIM-ONE Telefonia. E non è un caso. Da oltre 20 anni, questa Azienda è il Punto di Riferimento per chiunque voglia Orientarsi nel Labirinto delle Telecomunicazioni, Connettività e Telefonia Mobile. In un Settore che cambia alla velocità della luce, avere un Partner Locale Affidabile è un grande vantaggio.

SIM-ONE non è il solito negozio di Telefonia. È una realtà che si è Evoluta, crescendo insieme alle Esigenze dei suoi Clienti. La sua missione è semplice ma fondamentale: offrire Soluzioni Complete, Chiare e Personalizzate per la Vita di tutti i giorni, sia a Casa che in Ufficio. Che tu abbia bisogno di un Intervento di Assistenza Tecnica in Garanzia o Fuori Garanzia sul tuo Smartphone, SIM-ONE vanta il riconoscimento di Centro Ufficiale Samsung per Riparazioni di Terzo Livello con solo Ricambi Originali che permettono di far continuare allo Smartphone il normale percorso di Garanzia, e Centro IRP Apple per Interventi su iPhone in Garanzia o Fuori Garanzia con Ricambi Originali o Compatibili a Scelta del Cliente. Che tu abbia bisogno di una nuova Offerta per il tuo Smartphone, di un nuovo Smartphone o di una connessione Internet super veloce, qui troverai un Team di Esperti pronti a darti una mano nel Negozio Storico in Via Einaudi, 12 (Scuola Ragioneria), il Punto di Eccellenza per le Riparazioni.

Non solo telefonia

La Rivoluzione dei Servizi. La vera forza di SIM-ONE sta nella sua capacità di andare oltre. Da oggi Termoli si arricchisce di 2 Nuovi Punti in via Martiri della Resistenza 118 e 120, facendo la coraggiosa scelta di lasciare il Negozio in Centro, aperto nel lontano 2004 in Piazza Sant’Antonio. Due Nuovi Punti con un Format Nuovo e appunto rivoluzionario. Certo, puoi trovare tutti gli ultimi modelli di Smartphone, Wearable e Accessori sia sussidiati dai due Operatori Leader del Mercato Wind3 e Fastweb, sia dissociati dagli Operatori a Prezzi molto competitivi e con Servizi aggiuntivi gratuiti. Il loro vero valore aggiunto, però, risiede nei Servizi. La collaborazione con Wind3 e Fastweb permette di accedere a un’ampia gamma di Offerte, scegliendo quella perfetta per te senza perdere tempo a confrontare decine di promozioni online. Ma la novità più interessante è la loro Consulenza sul Mondo dell’Energia. Viviamo in un’epoca in cui le bollette sembrano impazzire, e a volte è difficile capire cosa stiamo pagando. SIM-ONE ha capito questa Esigenza e ha lanciato un Servizio che ti permette di controllare le tue Utenze e, in molti casi, di abbattere i costi grazie a soluzioni di Convergenza. Immagina di poter gestire e controllare in un solo luogo la tua Telefonia Mobile e Fibra (Wi-Fi), la tua Connessione Internet e persino le bollette di Luce e Gas. Un solo interlocutore, una sola bolletta da controllare per semplificarti la vita e risparmiare.

Consulenza vera, non semplice vendita

Ciò che distingue SIM-ONE da altri Negozi è l’approccio. Non si limitano a venderti un prodotto, ma ti offrono una vera e propria consulenza. Il loro obiettivo è capire le tue Esigenze e trovare la Soluzione che fa per te, non quella che conviene di più a loro. Il Team è composto da persone che conoscono a fondo il settore e sono sempre aggiornate sulle ultime novità. Quindi, se hai domande sulla Tecnologia 5G, se vuoi capire come risparmiare sulla bolletta, se cerchi un nuovo Smartphone, o più semplicemente vuoi curiosare i Nuovi Punti di SIM-ONE, sai dove rivolgerti: via Martiri della Resistenza, 118 e 120. SIM-ONE Telefonia non è solo un Negozio, ma un Punto di riferimento fidato che ti accompagna nel Mondo della Tecnologia, con la tranquillità di sapere che c’è sempre qualcuno pronto ad aiutarti. Un Servizio a tutto tondo da oltre 20 anni.