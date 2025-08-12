Statua di San Pio: a San Martino si celebra il 25ennale

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un momento storico nel cammino di fede e devozione della comunità per un uomo che ha donato la sua vita a Gesù e al prossimo.

Venticinque anni fa l’inaugurazione della statua di Padre Pio a San Martino in Pensilis. Allora fu Padre Gerardo de Flumeri a presiedere l’evento e a dare la benedizione: il frate cappuccino è stato vicepostulatore della Causa di Beatificazione e Canonizzazione di Padre Pio avvenuta il 16 giugno 2002. A San Martino in Pensilis tutti ricordano il 10 agosto del 2000, anno giubilare, sotto il pontificato di San Giovanni Paolo II.

A distanza di tempo e in questo nuovo Giubileo dedicato alla speranza si è voluto ricordare questo giorno impresso nella memoria dei sammartinesi.

Nell’occasione, la classe del 1965, in particolare, ha partecipato alla santa messa in chiesa madre prima di deporre un omaggio floreale davanti alla statua di padre Pio, una devozione sentita in paese dove visse, tra gli altri, la famiglia Fusco, profondamente legata al frate stimmatizzato.