“Termoli Moda”: grande attesa per lo spettacolo del 10 agosto in Piazza Monumento

TERMOLI. Domenica 10 agosto 2025, a partire dalle ore 21, Piazza Monumento si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per uno degli eventi più attesi dell’estate: “Termoli Moda”, una serata all’insegna della moda, della musica e dello spettacolo dal vivo.

Organizzato dall’Associazione Asso E Venti, con il patrocinio del Comune di Termoli e il sostegno degli sponsor Emmeti Srl Costruzioni e Restauri, Cianciosi Srl Associato Bigmat e Famila Superstore, l’evento rappresenta un’importante occasione di aggregazione, pensata per coinvolgere cittadini e turisti nel cuore della stagione estiva.

Durante la serata sfileranno modelle professioniste con le creazioni sartoriali della stilista Flavia Cordisco, che presenterà oltre 50 abiti tra cerimonia, sposa, intimo e sera. Le passerelle saranno intervallate da esibizioni artistiche di altissimo livello, tra cui:

Gabriele Marconi , celebre imitatore televisivo, con sketch esilaranti per grandi e piccoli;

, celebre imitatore televisivo, con sketch esilaranti per grandi e piccoli; Giorgio Zuccolo , finalista di Io Canto Senior, che interpreterà brani dei Queen, Simply Red e altri classici con la sua voce potente e carismatica;

, finalista di Io Canto Senior, che interpreterà brani dei Queen, Simply Red e altri classici con la sua voce potente e carismatica; Alex Di Rocco , noto sassofonista abruzzese, in doppia performance: una live emozionante e un DJ set energico con luci ed effetti scenici;

, noto sassofonista abruzzese, in doppia performance: una live emozionante e un DJ set energico con luci ed effetti scenici; Christine Fegatilli , cantante e modella, che incanterà il pubblico con la sua voce intensa e magnetica;

, cantante e modella, che incanterà il pubblico con la sua voce intensa e magnetica; Gisler Lima, violinista brasiliano, che emozionerà con le sue melodie eleganti e raffinate.

A condurre la serata sarà Francesca Brandi, attrice della serie TV Il Paradiso delle Signore, che guiderà il pubblico tra emozioni, arte e spettacolo.

La regia sarà firmata da Camillo Del Romano, con un team tecnico di professionisti, coreografie a cura di Giorgia Masciulli. Le acconciature saranno curate dai parrucchieri Erica e Stefano, mentre il palco e la scenografia garantiranno un’esperienza visiva di grande impatto.

Alle ore 20:30 il pubblico potrà assistere a un pre-show coreografico con le ballerine della scuola di danza In Punta di Piedi.

“Termoli Moda” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per celebrare eleganza, creatività e talento artistico in una delle piazze più iconiche della città.

L’ingresso è gratuito.