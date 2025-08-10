Tony Colombo: emozioni neomelodiche all’Arena del Mare

TERMOLI. Tony Colombo protagonista ieri sera all’Arena del Mare, dove una folla entusiasta – ottima la risposta del pubblico – ha partecipato con cori, applausi e cellulari al cielo, trasformando la serata in un vero e proprio rito collettivo di emozioni neomelodiche.

Il cantautore palermitano, che ha iniziato la sua carriera a soli otto anni con l’album A’ Villeggiante, ha saputo costruire negli anni un percorso artistico ricco e appassionato, passando per palcoscenici prestigiosi come il Forum di Assago nel 1995 e ricevendo riconoscimenti come il premio “Rivelazione dell’Anno” nel 2001. La sua musica ha varcato i confini nazionali, conquistando pubblico in numerosi Paesi europei e contribuendo anche al mondo del cinema con colonne sonore per film come Tatanka e Gomorra – La Serie. Con oltre trenta album all’attivo, Tony Colombo è oggi una delle voci più rappresentative e amate del panorama neomelodico italiano.

Durante il live di sabato 9 agosto, il pubblico ha potuto rivivere i grandi successi del suo repertorio, da Sotto ’e stelle a Ti aspetto all’altare, passando per brani come Si cagnata, T’aspetto fore ’o core, Innamorato di te, Sabato sera, Si cchiu fort ’e me, Ti prometto, Senza russetto e l’ultima hit Strigneme accussì, firmata insieme a Vincenzo D’Agostino e Luca Barbato. Ogni canzone è stata accolta come un inno, cantata a squarciagola da una platea che non ha mai smesso di dimostrare affetto e partecipazione. «Ogni volta che salgo sul palco, sento un’energia speciale che nasce dal calore del pubblico – aveva dichiarato Colombo alla vigilia – un vero e proprio mare di cuori, luci e voci che si accende ogni sera grazie a chi mi segue e canta con me i miei brani. Il loro affetto illumina ogni nota, ogni parola, ogni istante. Sono emozioni autentiche, sotto un cielo infuocato di passione. Queste serate resteranno nel mio cuore per sempre.»

E così, anche a Termoli, Tony Colombo ha saputo trasformare un semplice concerto in un’esperienza condivisa, dove la musica diventa ponte tra artista e pubblico, tra sogno e realtà.

Ringraziamo Stefano Leone, nostro inviato speciale all’Arena del Mare.