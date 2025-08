Tra le onde del mare, la luce di San Basso illumina Termoli

TERMOLI. Dopo la Messa delle 8 del 3 agosto, la statua di San Basso è uscita solenne dalla Cattedrale per essere accolta da una marea di fedeli, turisti e cittadini radunati sulla banchina del porto. L’attesa vibrava nell’aria, carica di fede e rispetto per una tradizione che ogni anno rinnova l’anima stessa di Termoli.

Quest’anno, il motopeschereccio “Stella del Mare”, sorteggiato il 19 luglio, ha avuto l’onore di ospitare la statua del Santo, che, issata a bordo, ha suscitato un applauso lungo e sentito, come un abbraccio collettivo.

A bordo della “Stella del Mare” c’erano il sindaco di Termoli, Nico Balice, il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, altri rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, e monsignor Claudio Palumbo, nuovo vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, il cui sguardo rifletteva il peso e la bellezza di quel momento.

La processione in mare si è snodata sulle acque placide, accompagnata da una flotta di pescherecci, un corteo di speranza e protezione per chi vive quotidianamente il mare. La costa del Lungomare Nord era una distesa umana, una folla immensa che ha seguito con il cuore colmo la barca del Santo, mentre il sole illuminava ogni volto, ogni emozione.

Poco prima del grattacielo, le imbarcazioni hanno invertito la rotta, ma prima di fare ritorno è stata deposta in mare una corona di fiori, segno di devozione e di memoria per San Basso e per tutti i marinai. La preghiera di monsignor Palumbo ha unito in un momento di silenzio e raccoglimento le barche, e l’applauso che ne è seguito ha risuonato forte, come un eco di gratitudine e fede.

La giornata si è conclusa con la musica della banda, mentre il cielo terso si specchiava nelle acque tranquille del porto, lasciando un senso di pace e appartenenza profonda.

Come il mare accoglie la luce del giorno, così la fede avvolge Termoli: San Basso, nostro faro e protezione.