Case al mare: Termoli tra le mete più convenienti

TERMOLI. Case al mare per le vacanze? Termoli si conferma una delle mete più convenienti del Molise, secondo un’analisi di Tecnocasa. I prezzi delle case vacanza nella città adriatica rimangono accessibili rispetto ad altre località turistiche, rendendo Termoli una scelta ideale per chi cerca mare, servizi e risparmio. Facilmente raggiungibile in treno e punto di partenza per i traghetti verso le Isole Tremiti, la città unisce la comodità dei collegamenti al fascino autentico del mare Adriatico. Servizi essenziali, percorsi ciclabili in sviluppo e strutture turistiche ben organizzate ne aumentano l’attrattività, sia per le famiglie italiane sia per gli acquirenti stranieri in cerca di una casa vacanza conveniente.

Il mercato italiano delle case al mare, in generale, continua a mostrare segnali di vivacità: secondo Tecnocasa, i prezzi degli affitti estivi sono aumentati mediamente dell’1,5%, mentre le compravendite da parte di stranieri crescono dal 13,5% del 2023 al 15,7% del 2024. Americani, francesi e residenti nel Nord Europa continuano a guardare con interesse il nostro Paese, attratti sia dalla bellezza delle località marittime sia dalle opportunità di investimento.

Rispetto a località più famose come Rapallo e Arenzano, dove gli affitti estivi vanno da 1.200 a 3.000 euro al mese, o a Grado, con bilocali da 6-7 mila euro per l’intera stagione, Termoli rappresenta una scelta più accessibile, senza rinunciare a mare e servizi. Cesenatico e Rimini in Emilia-Romagna mantengono alta la richiesta, mentre Ischia resta meta ambita dagli stranieri con affitti estivi tra 2.200 e 2.500 euro.

In questo panorama, Termoli emerge come una destinazione da tenere d’occhio per il 2025, capace di coniugare mare, servizi e convenienza. Chi sogna una casa vacanza o vuole affittare un immobile troverà qui un’alternativa valida e accessibile, lontana dalle mete più costose e affollate.