Centri per l’impiego: 26 assunzioni in Molise, le domande entro il 23 agosto

CAMPOBASSO. La Regione Molise ha annunciato, con la Determinazione del Direttore Generale n. 167 del 7 agosto 2025, l’apertura di nuovi avvisi pubblici per l’assunzione di 26 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, destinate al potenziamento dei Centri per l’Impiego regionali.

L’iniziativa, che rientra nel quadro normativo previsto dall’art. 1, comma 258, della Legge n. 145/2018, rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle politiche attive per il lavoro in Molise. I profili richiesti coprono diverse aree professionali: 3 posti per amministrativi contabili, 3 per assistenti sociali, 3 per psicologi, 11 per operatori del mercato del lavoro, 3 per tecnici informatici e 3 per tecnici della comunicazione.

Queste nuove assunzioni si aggiungono alle 28 unità già inserite lo scorso dicembre nei Centri per l’Impiego di Campobasso, Isernia e Termoli, a seguito della precedente procedura concorsuale avviata nel 2021. L’Assessore al Lavoro, Gianluca Cefaratti, ha espresso soddisfazione per la pubblicazione degli avvisi, sottolineando come questa operazione fosse stata annunciata proprio in occasione della presa di servizio delle prime unità.

Le risorse finanziarie necessarie alla copertura economica delle procedure concorsuali sono state assegnate alla Regione Molise dal Ministero del Lavoro, confermando il sostegno istituzionale al progetto. Gli avvisi, completi di allegati e modalità di candidatura, sono disponibili sul portale unico del reclutamento InPA e sul sito ufficiale della Regione Molise, nella sezione Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente > Bandi e Concorsi.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 23 agosto 2025.