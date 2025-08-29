Col ‘braccio operativo’ della NetEnergy il Cosib entra nel processo della transizione energetica

TERMOLI. La transizione energetica prende concretezza a Termoli. Dopo l’autorizzazione del Comune alla società Green Bridge S.r.l. per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico (Battery Energy Storage System – Bess), arriva ora la mossa del Cosib, che attraverso la sua partecipata Netenergy Service S.r.l. ha deciso di replicare l’iniziativa, candidandosi a un ruolo attivo e strategico in questo processo.

Con la delibera n. 93 del Comitato Direttivo del 1° agosto 2025, il Cosib ha infatti concesso in opzione gratuita a Netenergy un lotto di circa 23.000 metri quadrati nell’agglomerato industriale, destinato proprio alla costruzione di un nuovo impianto Bess.

Il progetto di Green Bridge – autorizzato dal Comune con determinazione n. 183/2025 – ha rappresentato la prima svolta. Dopo un iter complesso in Conferenza di Servizi, il Cosib aveva inizialmente sollevato perplessità, salvo poi riconoscere l’opera come infrastruttura di pubblica utilità.

Il via libera è stato accompagnato dalla previsione di oltre 200mila euro a carico della società, tra oneri di infrastrutturazione e spese istruttorie: non un vincolo, ma un adempimento previsto a tutela del territorio e per garantire benefici concreti all’area industriale.

«Abbiamo valutato con attenzione l’impatto di questo tipo di impianti – spiega il Direttore Generale del Cosib, l’avvocato Nicola Del Re –. Inizialmente erano emersi dubbi urbanistici, ma le controdeduzioni della società hanno chiarito la valenza dell’opera, che abbiamo riconosciuto come infrastruttura di pubblica utilità. Da lì è nata la convinzione che anche il Cosib dovesse farsi promotore di un progetto simile, tramite la propria partecipata Netenergy».

Dal punto di vista occupazionale, un Bess non comporta centinaia di assunzioni dirette, ma la sua utilità economica e industriale è tutt’altro che marginale.

«La stabilità energetica è una condizione essenziale per la competitività delle imprese – sottolinea Del Re –. Ogni interruzione o calo di tensione significa costi, ritardi, inefficienze produttive. Se riusciamo a ridurre questi problemi, garantiamo alle aziende risparmi e maggiore capacità di crescere. Non è un beneficio immediato in termini di posti di lavoro, ma lo è per la sostenibilità delle imprese esistenti e per l’attrattività del territorio verso nuovi investimenti».

La decisione del Cosib di avviare un proprio progetto tramite Netenergy assume dunque un valore strategico: non solo gestione delle aree e dei servizi, ma anche investimento diretto in infrastrutture energetiche, considerate decisive per accompagnare le imprese locali nella modernizzazione e nella transizione ecologica.

«Crediamo fortemente in queste iniziative – conclude il direttore generale –. Il nostro obiettivo è far sì che Termoli diventi un polo industriale moderno, resiliente e competitivo. La transizione energetica non si fa con le parole, ma con progetti concreti come questi, che pongono le basi per uno sviluppo duraturo e sostenibile del nostro territorio».