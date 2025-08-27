X
mercoledì 27 Agosto 2025
Edilizia in Molise: rallenta il settore nel periodo gennaio-marzo 2025

  • Redazione
  • Lavoro ed economia

CAMPOBASSO. Rallenta il settore dell’edilizia. Primi segnali di flessione dopo quattro anni di crescita. Con la patente a credti progettiamo un lavoro di qualità, fondato su legalità e sicurezza.

Gennaio-Marzo∆ %  2024/2025 ITALIACENTROMOLISECasse Edili MoliseGEN/MAR 2024GEN/MAR 2025Diff. 25/24
– 0,04– 0,73– 1,73Massa Salari14.396.50614.147.087– 249.419
– 2,77– 3,27– 4,98Ore Lavorate1.303.9621.239.072– 64.890
+ 0,40+ 0,62+ 1,10Lavoratori4.0324.077+ 45
– 4,17– 3,96– 5,71Imprese Attive824777– 47

Analisi del settore

La fase ascendente del settore edile sembra essersi arrestata: il confronto fra i trimestri 2024 e 2025 non lascia dubbi.
Sia il dato nazionale che quelli territoriali riportano una tendenza negativa, con una diminuzione della maggior parte dei valori principali monitorati da Filca Cisl.

  • A livello nazionale: la massa salari del trimestre gennaio-marzo è scesa di 1,1 milioni di euro, mentre i lavoratori sono aumentati di 2.789 unità.
  • Centro Italia: la massa salari è diminuita di 5 milioni di euro rispetto al 2024. I lavoratori sono leggermente aumentati di 1.353 unità, in controtendenza rispetto al Sud, dove calano del 3,5%.
  • Molise: i dati sono peggiori della media nazionale e del Centro Italia, con un calo quasi ovunque, fatta eccezione per i lavoratori, saliti di 45 unità.

La regione perde quasi 250.000 euro di massa salari in un solo trimestre, un dato che proiettato sull’anno diventa ancora più pesante.

Patente a crediti e futuro del settore

Il calo era atteso, complice la chiusura dei lavori del Superbonus 110% e la sovrapposizione con i progetti del PNRR. Negli ultimi tre anni, tuttavia, il settore edile in Molise aveva fatto segnare una crescita di 8 milioni di euro di massa salari e di oltre 400 lavoratori.

Ora si apre una fase diversa, quella della qualificazione del settore attraverso la Patente a Crediti.
Questo strumento, frutto della contrattazione di 2° e 3° livello, premierà le imprese sane e responsabili, quelle che applicano correttamente i contratti, investono in tecnologia, professionalità e sicurezza.

La priorità

L’obiettivo è chiaro:

  • garantire un’edilizia legale e sicura
  • trasformare le risorse pubbliche in economia reale per il territorio
  • evitare che si disperdano nel sommerso, alimentando illegalità e corruzione
  • ridurre il rischio di infortuni gravi

Come sottolineato da Filca Cisl:
“Lavorare tutti, lavorare bene, in sicurezza e legalità, si può e si deve.”

