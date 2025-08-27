Edilizia in Molise: rallenta il settore nel periodo gennaio-marzo 2025

CAMPOBASSO. Rallenta il settore dell’edilizia. Primi segnali di flessione dopo quattro anni di crescita. Con la patente a credti progettiamo un lavoro di qualità, fondato su legalità e sicurezza.

Gennaio-Marzo∆ % 2024/2025 ITALIA CENTRO MOLISE Casse Edili Molise GEN/MAR 2024 GEN/MAR 2025 Diff. 25/24 – 0,04 – 0,73 – 1,73 Massa Salari 14.396.506 14.147.087 – 249.419 – 2,77 – 3,27 – 4,98 Ore Lavorate 1.303.962 1.239.072 – 64.890 + 0,40 + 0,62 + 1,10 Lavoratori 4.032 4.077 + 45 – 4,17 – 3,96 – 5,71 Imprese Attive 824 777 – 47

Analisi del settore

La fase ascendente del settore edile sembra essersi arrestata: il confronto fra i trimestri 2024 e 2025 non lascia dubbi.

Sia il dato nazionale che quelli territoriali riportano una tendenza negativa, con una diminuzione della maggior parte dei valori principali monitorati da Filca Cisl.

A livello nazionale : la massa salari del trimestre gennaio-marzo è scesa di 1,1 milioni di euro , mentre i lavoratori sono aumentati di 2.789 unità .

: la massa salari del trimestre gennaio-marzo è scesa di , mentre i lavoratori sono aumentati di . Centro Italia : la massa salari è diminuita di 5 milioni di euro rispetto al 2024. I lavoratori sono leggermente aumentati di 1.353 unità , in controtendenza rispetto al Sud, dove calano del 3,5%.

: la massa salari è diminuita di rispetto al 2024. I lavoratori sono leggermente aumentati di , in controtendenza rispetto al Sud, dove calano del 3,5%. Molise: i dati sono peggiori della media nazionale e del Centro Italia, con un calo quasi ovunque, fatta eccezione per i lavoratori, saliti di 45 unità.

La regione perde quasi 250.000 euro di massa salari in un solo trimestre, un dato che proiettato sull’anno diventa ancora più pesante.

Patente a crediti e futuro del settore

Il calo era atteso, complice la chiusura dei lavori del Superbonus 110% e la sovrapposizione con i progetti del PNRR. Negli ultimi tre anni, tuttavia, il settore edile in Molise aveva fatto segnare una crescita di 8 milioni di euro di massa salari e di oltre 400 lavoratori.

Ora si apre una fase diversa, quella della qualificazione del settore attraverso la Patente a Crediti.

Questo strumento, frutto della contrattazione di 2° e 3° livello, premierà le imprese sane e responsabili, quelle che applicano correttamente i contratti, investono in tecnologia, professionalità e sicurezza.

La priorità

L’obiettivo è chiaro:

garantire un’edilizia legale e sicura

trasformare le risorse pubbliche in economia reale per il territorio

evitare che si disperdano nel sommerso, alimentando illegalità e corruzione

ridurre il rischio di infortuni gravi

Come sottolineato da Filca Cisl:

“Lavorare tutti, lavorare bene, in sicurezza e legalità, si può e si deve.”