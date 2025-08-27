Edilizia in Molise: rallenta il settore nel periodo gennaio-marzo 2025

CAMPOBASSO. Rallenta il settore dell’edilizia. Primi segnali di flessione dopo quattro anni di crescita. Con la patente a credti progettiamo un lavoro di qualità, fondato su legalità e sicurezza.
|Gennaio-Marzo∆ % 2024/2025
|ITALIA
|CENTRO
|MOLISE
|Casse Edili Molise
|GEN/MAR 2024
|GEN/MAR 2025
|Diff. 25/24
|– 0,04
|– 0,73
|– 1,73
|Massa Salari
|14.396.506
|14.147.087
|– 249.419
|– 2,77
|– 3,27
|– 4,98
|Ore Lavorate
|1.303.962
|1.239.072
|– 64.890
|+ 0,40
|+ 0,62
|+ 1,10
|Lavoratori
|4.032
|4.077
|+ 45
|– 4,17
|– 3,96
|– 5,71
|Imprese Attive
|824
|777
|– 47
Analisi del settore
La fase ascendente del settore edile sembra essersi arrestata: il confronto fra i trimestri 2024 e 2025 non lascia dubbi.
Sia il dato nazionale che quelli territoriali riportano una tendenza negativa, con una diminuzione della maggior parte dei valori principali monitorati da Filca Cisl.
- A livello nazionale: la massa salari del trimestre gennaio-marzo è scesa di 1,1 milioni di euro, mentre i lavoratori sono aumentati di 2.789 unità.
- Centro Italia: la massa salari è diminuita di 5 milioni di euro rispetto al 2024. I lavoratori sono leggermente aumentati di 1.353 unità, in controtendenza rispetto al Sud, dove calano del 3,5%.
- Molise: i dati sono peggiori della media nazionale e del Centro Italia, con un calo quasi ovunque, fatta eccezione per i lavoratori, saliti di 45 unità.
La regione perde quasi 250.000 euro di massa salari in un solo trimestre, un dato che proiettato sull’anno diventa ancora più pesante.
Patente a crediti e futuro del settore
Il calo era atteso, complice la chiusura dei lavori del Superbonus 110% e la sovrapposizione con i progetti del PNRR. Negli ultimi tre anni, tuttavia, il settore edile in Molise aveva fatto segnare una crescita di 8 milioni di euro di massa salari e di oltre 400 lavoratori.
Ora si apre una fase diversa, quella della qualificazione del settore attraverso la Patente a Crediti.
Questo strumento, frutto della contrattazione di 2° e 3° livello, premierà le imprese sane e responsabili, quelle che applicano correttamente i contratti, investono in tecnologia, professionalità e sicurezza.
La priorità
L’obiettivo è chiaro:
- garantire un’edilizia legale e sicura
- trasformare le risorse pubbliche in economia reale per il territorio
- evitare che si disperdano nel sommerso, alimentando illegalità e corruzione
- ridurre il rischio di infortuni gravi
Come sottolineato da Filca Cisl:
“Lavorare tutti, lavorare bene, in sicurezza e legalità, si può e si deve.”