Elia Palombino: come affermarsi agli antipodi, in Australia è il re dei piastrellisti

TERMOLI. In un settore in cui passione, precisione e dedizione sono fondamentali, spicca la splendida storia di successo di Elia Palombino, pugliese di nascita e ormai termolese d’adozione, trasferitosi a Melbourne circa 12 anni fa. Oggi, Elia è uno dei primi italiani ad aver conquistato il massimo riconoscimento come miglior impresa di piastrellista in Australia, un traguardo che rende orgogliosa non solo la sua famiglia, ma anche la comunità italiana all’estero.

Elia, forte delle tecniche artigianali tramandate dal padre Fernando, ha saputo coniugare le antiche tradizioni della posa delle piastrelle con un approccio moderno e innovativo, utilizzando materiali italiani di altissima qualità per i suoi lavori. La sua impresa, “Once Upon A Tile”, oggi è un punto di riferimento nell’edilizia australiana e rappresenta un esempio di eccellenza italiana all’estero.

Il momento clou della carriera di Elia è arrivato con la vittoria dei Prestige Awards, prestigioso riconoscimento internazionale che ogni anno premia aziende e professionisti in diversi settori e aree geografiche. Quest’anno la cerimonia si è tenuta a Las Vegas (USA), consacrando “Once Upon A Tile” come miglior impresa di settore in Australia. Questo premio porterà ulteriore visibilità all’azienda di Elia, anche sulle riviste di settore australiane, rafforzando la sua reputazione e aprendo nuove opportunità.

La storia di Elia Palombino è fatta di abnegazione, spirito di sacrificio e continua ricerca dell’eccellenza. Il suo percorso dimostra come, anche partendo da una piccola comunità come Termoli, si possa raggiungere il successo internazionale grazie a impegno e talento. Doppia cittadinanza italiana e australiana, Elia continua a rappresentare il meglio del Made in Italy, portando in alto la bandiera molisana e i valori della sua terra natale.

Siamo certi che questo sia solo uno dei primi di una lunga serie di riconoscimenti per Elia e per “Once Upon A Tile”. Che il suo esempio possa ispirare tanti altri giovani italiani a seguire la strada della passione, dell’impegno e della qualità, portando ovunque nel mondo l’orgoglio e la maestria italiana.