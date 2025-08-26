Green Bridge, via libera al nuovo progetto industriale nell’area del Cosib

TERMOLI. A Termoli, prende forma un progetto fondamentale per il futuro energetico del territorio. Il Comune ha dato il via libera alla realizzazione di un impianto BESS (Battery Energy Storage System), un sistema di accumulo elettrochimico che promette di stabilizzare la rete elettrica e facilitare l’integrazione delle energie rinnovabili. La decisione, una Determinazione n. 183 dell’8 agosto 2025, conclude con esito positivo la complessa Conferenza di Servizi e autorizza la società Green Bridge S.r.l. ad avviare i lavori. La pubblicazione formale dell’autorizzazione è avvenuta oggi, da parte dell’ente di via Sannitica.

L’impianto sorgerà su una vasta area di circa 20.450 metri quadrati, composta da nove lotti industriali-artigianali-commerciali. L’area, di proprietà della società Phimatik S.r.l., è stata acquisita all’asta e Green Bridge ha già stipulato un contratto preliminare per il diritto di superficie. L’obiettivo principale è immagazzinare energia elettrica per poi rilasciarla nei momenti di picco della domanda, un’azione cruciale per ridurre gli sbalzi di tensione, un problema ricorrente nell’agglomerato industriale, specialmente in estate.

Il cavo e le connessioni

Per collegarsi alla rete, l’impianto sarà connesso alla sottostazione elettrica già autorizzata da Terna S.p.A..

Il collegamento avverrà tramite due gruppi di cavi da 30 kV, posati a una profondità di circa 1,45 metri per una lunghezza totale di circa 2,5 chilometri. Il tracciato, con scavi larghi 45 centimetri, interesserà vie importanti come via Gianni Agnelli, via Enzo Ferrari e via Enrico Mattei.

Pareri e requisiti chiave

Il processo ha visto un intenso dialogo tra il Comune e numerosi enti coinvolti, tra cui Regione Molise, Cosib, Vigili del Fuoco, Terna, e altri gestori di servizi pubblici. Inizialmente il Cosib si era espresso in modo negativo, sollevando dubbi sulla destinazione urbanistica, ma ha cambiato parere in positivo dopo che Green Bridge ha fornito controdeduzioni, sottolineando la natura di opera di pubblica utilità del sistema Bess.

Per l’assenso, il Consorzio ha imposto condizioni precise, inclusi il pagamento di 5.000 euro per spese istruttorie e 204.500 euro come contributi di urbanizzazione. Il Comune ha fissato condizioni chiare per l’autorizzazione, richiedendo che i lavori inizino entro un anno e siano completati entro tre anni dall’avvio, pena la decadenza del permesso.

Una volta operativo, l’impianto Bess di Termoli garantirà maggiore stabilità e qualità della fornitura elettrica, riducendo i rischi di interruzioni o cali di tensione, e supporterà lo sviluppo delle energie rinnovabili e la modernizzazione dell’area industriale.