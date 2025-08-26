«Il tempo è scaduto», la Fiom chiama in causa il Governo

TERMOLI. Il tempo è scaduto. È questo il messaggio forte e chiaro che la Fiom-Cgil Molise lancia nel suo ultimo comunicato, denunciando l’assenza di un piano industriale concreto per lo stabilimento Stellantis di Termoli. A partire dal 1º settembre, 1.823 lavoratori saranno coinvolti in un nuovo contratto di solidarietà, prorogando una condizione di precarietà che si protrae da anni.

La situazione produttiva appare frammentata e incerta. Il motore GSE soffre il calo della domanda della Panda, mentre il GME — attualmente in fase di picco — è destinato a ridimensionarsi con l’avvio delle produzioni negli Stati Uniti. Il 16V è fermo da giugno, con personale spostato su altri reparti, e il V6 prosegue senza prospettive di rilancio. L’unico spiraglio sembra essere il nuovo cambio eDCT, previsto per fine 2026, ma la piena produzione non arriverà prima del 2027.

Nel frattempo, si moltiplicano le voci su trasferte verso altri siti produttivi, un segnale che secondo la Fiom conferma l’assenza di una strategia chiara per Termoli. E la tanto annunciata Gigafactory, che avrebbe dovuto rappresentare una svolta per il territorio, resta ancora un progetto nebuloso. “Una colossale illusione”, la definisce il sindacato.

La Fiom chiede ora un intervento urgente da parte del Governo, con la convocazione di un tavolo a Palazzo Chigi. “Non servono altre promesse,” si legge nel comunicato, “servono investimenti concreti, scelte industriali chiare e la garanzia di un futuro occupazionale per centinaia di famiglie molisane.”

Il conto alla rovescia è finito. Per Termoli, è il momento delle risposte.