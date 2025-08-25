TERMOLI. Vivo la comunità di Termoli, qui ho i miei amici e familiari. Molti di loro lavorano nello stabilimento Stellantis, o almeno ci provano, perché da troppo tempo il lavoro non è più una certezza ma un peso che si porta addosso ogni giorno. Li ho visti tornare dalle ferie con lo stesso pensiero con cui erano partiti: cosa accadrà domani? Hanno provato a concedersi qualche giorno di mare, un pranzo spensierato, una passeggiata in famiglia, ma la mente è rimasta intrappolata dietro quei cancelli d’acciaio, tra reparti che oggi sembrano sospesi nel vuoto.

La verità è che qui nessuno sa quale sarà il futuro. Per decenni Stellantis ha rappresentato dignità e stabilità per migliaia di famiglie e oggi invece ci lascia con la paura. Paura di perdere il lavoro, di non farcela a pagare il mutuo, di dover partire altrove.

Nei mesi scorsi è stato chiuso lo storico reparto motore Fire, con circa 450 persone coinvolte. La nuova linea dei cambi elettrificati eDCT dovrebbe arrivare, ma non prima della fine del 2026 e occuperà circa 300 lavoratori: troppo pochi per recuperare i posti già persi. Nel frattempo, la Gigafactory che ci avevano promesso è ferma da quasi un anno. Nessuno sa quando, o se, partirà.

Oggi però c’è stata una novità: si è svolto un incontro tra la direzione dello stabilimento, i sindacati metalmeccanici e le Rsa e dal 1° Settembre 2025 fino al 31 agosto 2026 entrerà in vigore un nuovo “contratto di solidarietà” che coinvolgerà tutti i lavoratori.

È un piccolo sollievo, lo so, perché garantisce almeno la continuità salariale. Purtroppo, però, è anche un segnale che conferma la fragilità di un posto di lavoro che non sta guardando al futuro ma sta solo cercando di resistere un altro anno.

Dopo la chiusura del Fire, l’unica unità motori rimasta a Termoli è la V6/2.0 T4 e da Settembre la lavorazione GME seguirà lo schema a 17, mentre tutti attendiamo la nuova linea del cambio elettronico eDCT, che sappiamo non arriverà prima della fine del 2026. È una data che sembra lontanissima, e intanto la vita qui continua ad andare avanti tra cassa integrazione e contratti di solidarietà.

I sindacati ci ricordano che l’ibrido potrebbe essere oggi una delle poche soluzioni concrete per salvare l’occupazione ma, intanto, noi guardiamo alla Gigafactory come a un sogno che si allontana: era stata annunciata come la grande occasione di Termoli e invece oggi ci sembra abbandonata.

Sempre i sindacati hanno chiesto di incontrare al più presto il nuovo Amministratore Delegato, Filosa, per capire che ne sarà di Termoli. Perché qui non si sta parlando solo di produzione, ma della vita delle persone, delle famiglie che vedo ogni giorno al supermercato, al mare, per strada. Famiglie che vivono sospese, che stringono i denti, che cercano di non far pesare sui figli tutta questa incertezza.

Eppure di noi si parla troppo poco. I giornali nazionali ci dedicano poche righe, i telegiornali raramente raccontano il nostro disagio. Ma quello che succede a Termoli non è un problema locale: è un campanello d’allarme per l’intero Paese.

Ogni giorno a Termoli viviamo con un nodo in gola. Ci aggrappiamo alle promesse, ai comunicati, agli annunci di riconversione. Ma quello che ci serve non è sperare in un domani lontano: è poter vivere l’oggi senza paura.

Io vedo i miei amici e i miei parenti tornare a casa stanchi, ma non per il lavoro: stanchi di aspettare, stanchi di non avere risposte. E vedo i ragazzi della mia generazione crescere con la sensazione che qui non ci sia più futuro, che l’unica scelta sia partire.

Ma noi non vogliamo partire. Noi vogliamo restare. Vogliamo continuare a chiamare questa città casa, a far crescere i nostri figli qui, a credere che una fabbrica non sia solo un luogo di produzione, ma un pezzo di identità, di comunità, di vita.

Per questo chiediamo a chi ha il potere di decidere di non lasciarci soli. Di guardare a Termoli non come a un problema da rinviare, ma come a un impegno da mantenere.

Perché qui non si parla solo di macchine o di numeri: qui si parla di noi, delle nostre famiglie, del nostro futuro. E il futuro non può più aspettare.