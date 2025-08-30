Prestiter inaugura la nuova sede in via Corsica 57: 27 anni di crescita continua 

È stata inaugurata ieri pomeriggio la nuova sede di Prestiter in via Corsica 57. Un traguardo importante per un’azienda che da 27 anni ha la sua sede principale a Termoli, in Molise, e che oggi conta 22 sedi distribuite nelle principali città italiane da nord a sud, accompagnando migliaia di pensionati e lavoratori con servizi finanziari pensati per offrire sicurezza, trasparenza e soluzioni su misura.

L’apertura della nuova sede non è soltanto un cambio di indirizzo, ma rappresenta un passaggio simbolico verso una crescita che non si è mai arrestata, nemmeno nei momenti più complessi della storia recente.

Un investimento consapevole per il territorio

La famiglia Di Vincenzo, alla guida dell’azienda fin dalla sua fondazione, ha scelto di rinnovare e rafforzare la propria presenza proprio a Termoli, città che ha visto nascere e svilupparsi Prestiter. Una decisione che va oltre il semplice business:

«Abbiamo voluto investire qui, in una regione che da tanti punti di vista appare carente di opportunità, ma che ha saputo dimostrare di avere talenti e risorse preziose, fondamentali per la nostra crescita» – spiega l’amministratore Andrea Di Vincenzo.

È grazie all’impegno e alla professionalità delle persone del territorio che Prestiter ha potuto consolidarsi come realtà di riferimento nel settore del credito, crescendo anno dopo anno in modo sostenuto e sempre con risultati positivi.

Un segnale di fiducia per il futuro

Con la nuova sede, Prestiter rinnova il proprio impegno verso i clienti e verso la comunità locale, confermando che il Molise non è una terra da abbandonare, ma da valorizzare. L’azienda continua così il suo percorso fatto di innovazione, vicinanza al cliente e fiducia nelle potenzialità di una città e di una regione che hanno molto da offrire.

L’inaugurazione di via Corsica 57 segna dunque un nuovo indirizzo e un nuovo capitolo di crescita, con lo sguardo sempre rivolto al futuro e alle persone che, con il loro lavoro e la loro fiducia, hanno reso possibile questa storia lunga 27 anni. Un passo che si auspica preluda ad altri successi e ad una crescita sempre più solida.