Roberti va oltre la Gigafactory, «Lo stabilimento Stellantis di Termoli deve avere una missione produttiva diversa»

TERMOLI. Lo stabilimento Stellantis di Termoli si trova oggi in una fase cruciale, simbolo di una crisi che non riguarda solo il Molise ma l’intero comparto automobilistico europeo.

Non si parla di chiusura, come erroneamente riportato da alcuni titoli, ma di una ristrutturazione profonda che impone una riflessione seria e urgente sul futuro industriale del sito. A partire dal 1° settembre, tutti i 1.823 lavoratori saranno coinvolti in un contratto di solidarietà per un anno: una misura straordinaria che, se da un lato garantisce una parziale tutela occupazionale, dall’altro testimonia la gravità del momento. Il progetto iniziale di trasformare Termoli in una Gigafactory per la produzione di batterie elettriche è stato messo in discussione, complice il calo drastico delle vendite di veicoli elettrici e la scarsa attrattività del mercato, aggravata dai dazi americani.

Stellantis ha registrato un -11% nel primo semestre del 2025, con circa 700.000 veicoli venduti: numeri che non lasciano spazio a interpretazioni e che impongono un cambio di rotta. In questo contesto, il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha sottolineato la necessità di ripensare lo stabilimento non più come polo esclusivo per le batterie, ma come sito produttivo capace di realizzare motori tradizionali ancora utilizzabili fino al 2030. È stata quindi avanzata la richiesta di un tavolo tecnico con il ministro Urso, le maestranze e i sindacati, per definire nuovi volumi produttivi e scongiurare un declino irreversibile.

La crisi di Termoli non è un caso isolato: anche gli stabilimenti di Atessa, Pomigliano e Melfi sono in difficoltà, segno che il problema è sistemico e riguarda tutta l’industria automobilistica europea.

La richiesta di un incontro al Mimit è sul tavolo da mesi, ma ad oggi non ci sono risposte concrete da parte di Acc, che aveva promesso aggiornamenti entro giugno. In questo scenario, il contratto di solidarietà diventa uno strumento difensivo per proteggere i lavoratori, garantendo rotazioni e coperture salariali parziali, ma non può essere la soluzione definitiva. Serve una visione industriale chiara, realistica e condivisa, che tenga conto delle dinamiche di mercato e delle esigenze del territorio. Termoli merita un futuro produttivo, non un limbo. E quel futuro va costruito ora, con coraggio, competenza e responsabilità.