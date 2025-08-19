Senza tregua la crisi dei vongolari, attività ferma da mercoledì 20 agosto a fine ottobre

TERMOLI. A Termoli, la tutela della risorsa vongola Venus spp. (Chamelea gallina) entra in una nuova fase con l’Ordinanza n° 045/2025, firmata dal comandante Giuseppe Panico della Guardia costiera di Termoli.

Il provvedimento stabilisce un ulteriore periodo di fermo pesca dal 20 agosto al 31 ottobre 2025, estendendo la sospensione già avviata nei mesi precedenti.

La decisione nasce da una fitta rete di valutazioni scientifiche, richieste consortili e pareri ministeriali, tutti convergenti verso la necessità di proteggere un ecosistema marino messo a dura prova. Le ultime rilevazioni dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise hanno evidenziato un forte depauperamento dei banchi naturali lungo il litorale molisano, con livelli di biomassa commerciale ben al di sotto della soglia di sostenibilità.

Di fronte a questo scenario, il Consorzio Co.Ge.Vo. di Termoli ha chiesto e ottenuto la proroga del fermo, sostenuto da un’assemblea interna e da una serie di comunicazioni ufficiali che hanno coinvolto anche il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

L’Ordinanza prevede che le unità autorizzate alla pesca con draga idraulica restino inattive, mentre quelle dotate di attrezzi alternativi potranno continuare l’attività, a condizione di rimuovere o sigillare le attrezzature per la pesca delle vongole e di comunicarlo formalmente alla Capitaneria. Restano escluse dal fermo le attività di ricerca scientifica, purché regolarmente autorizzate e comunicate.

Questo nuovo blocco non è solo una misura tecnica, ma rappresenta un passo importante verso una gestione responsabile e sostenibile della pesca locale. Alla ripresa delle attività, si tornerà alle disposizioni dell’Ordinanza n. 34/2019, che regola la pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Termoli.

In un contesto in cui la pressione sulle risorse marine è sempre più intensa, Termoli sceglie la strada della prudenza e della lungimiranza, con l’obiettivo di garantire un futuro alla propria tradizione peschereccia e all’equilibrio dell’ambiente marino.