lunedì 25 Agosto 2025
Si torna in fabbrica all’insegna dell’incertezza, verso il nuovo contratto di solidarietà allo stabilimento Stellantis

  • Emanuele Bracone
  • Lavoro ed economia

TERMOLI. Il ritorno alla quasi normalità, col progressivo rientro in fabbrica, dopo le ferie di agosto, non è vissuto all’insegna della serenità, ma dell’incertezza, allo stabilimento Stellantis di Termoli.

Com’è noto, ci sono ancora cicli di cassa integrazione che si andranno ad agganciare alla fine delle vacanze, per così, dire, ma c’è un aspetto ulteriore, quello del contratto di solidarietà, che è scaduto per quanto riguarda l’anno che si è chiuso proprio con lo stop all’attività ordinaria estiva, ma che andrà a essere ricontrattato e potrebbe (dovrebbe) riguardare) l’intero Termoli Plant.

A fine settembre, oltretutto, andranno a regime i duecento esuberi, quelli su incentivi e base volontaria, che con numeri differenti, stanno impattando su tutti i siti produttivi italiani e il paradosso è che il numero delle richieste supera quello degli slot a disposizione e chissà se questa deriva non indurrà ad aprire ulteriori finestre per alleggerire ulteriormente “il personale”. Attesa in queste ore la partenza del confronto tra sindacati e azienda, ma l’elemento di maggiore preoccupazione è quello legato al silenzio tombale sul progetto della Gigafactory.

Stellantis, dal canto proprio, sta spingendo più sulle motorizzazioni ibride che l’elettrico puro, una riflessione che sarebbe opportuno porre in essere anche per il futuro della realtà termolese, affinché il destino non diventi un calvario.

