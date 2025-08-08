Sicurezza edifici e territori: via alle domande per i fondi

CAMPOBASSO. L’Ance Molise, con una nota a firma del presidente Corrado Di Niro ed inoltrata ai Comuni della Regione Molise, ha inteso rammentare che dal 22 luglio scorso sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande da parte delle amministrazioni cittadine per accedere ai contributi statali previsti dalla legge 145/2018 (art. 1, comma 139), le cui modalità operative 2026-2027-2028 sono state definite dal Ministero dell’Interno con il Decreto 14 luglio 2025.

Si tratta di un miliardo e 265 milioni di euro a disposizione dei Comuni per la messa in sicurezza degli edifici e dei territori, ripartiti sulle tre annualità.

Nella nota, l’Associazione degli edili rammenta che le istanze devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), a partire dal 22 luglio 2025 ed entro il 15 settembre 2025.