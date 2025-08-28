X
giovedì 28 Agosto 2025
Spesa media 2025: i molisani investono 20.154 euro a testa

CAMPOBASSO. Nel 2025 la spesa reale pro capite delle famiglie molisane raggiunge 20.154 euro, secondo un’analisi dell’Ufficio studi di Confcommercio sui consumi italiani dal 1995 al 2025.

La cifra si colloca al di sotto della media nazionale, che si attesta a 22.114 euro. Rispetto al 2007, anno di inizio della crisi finanziaria globale, la spesa media in Molise è aumentata di circa 2.100 euro, segnando un incremento dell’11,7%.

Secondo l’indagine, la quota maggiore della spesa dei molisani è destinata alla casa, pari al 29,3%, seguita da elettricità, gas e altri combustibili con il 24,5% del totale.

