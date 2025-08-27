Stellantis, Mercogliano: “Il tempo non è più dalla nostra parte, gli ammortizzatori sociali non bastano”

TERMOLI. In occasione dell’incontro con i vertici di Stellantis dello stabilimento di Termoli, convocato per discutere della situazione attuale e dei prossimi mesi, tenuto conto anche della sospensione della produzione del motore FIRE 16V, Giovanni Mercogliano, segretario territoriale Fismic Confsal Molise, dichiara:

“Abbiamo siglato un nuovo accordo per un contratto di solidarietà della durata di un anno, che coinvolgerà tutti i lavoratori dello stabilimento di Termoli. Lo abbiamo fatto con senso di responsabilità, che ci ha sempre contraddistinto, per affrontare una fase delicata di riassetto dello stabilimento e visto anche il perdurare della crisi del mercato delle auto, che non permette una piena ed adeguata occupazione. Siamo consapevoli che questo comporterà ulteriori sacrifici da parte dei lavoratori, che già negli ultimi anni hanno vissuto momenti simili con perdite economiche importanti”.

Intanto, prosegue Mercogliano, il piano sulle uscite volontarie è ancora aperto fino al 30 settembre per coloro che vogliono aderire. Inoltre, non si esclude la possibilità di nuove trasferte negli stabilimenti del gruppo per chi ne facesse richiesta.

Il segretario sottolinea: “La situazione è molto delicata e in stabilimento non tira una bella aria. C’è tensione per un futuro che è molto incerto. Il nuovo cambio elettronico (e-DCT) vedrà la luce solo alla fine del prossimo anno, mentre gli attuali motori prodotti hanno il loro destino legato interamente a scelte politiche e industriali discutibili. La Gigafactory è entrata nel dimenticatoio nonostante le promesse fatte e le garanzie della politica e del Governo. Termoli merita rispetto per quello che ha dato in oltre 50 anni di storia e per quello che ancora può dare. Il tempo non è più dalla nostra parte e gli ammortizzatori sociali sono uno strumento che non devono e non possono garantire l’occupazione. Serve chiarezza sul futuro industriale di Termoli e nuovi prodotti per una stabilità lavorativa e sostenibile”.