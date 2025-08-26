Stellantis, Pavanelli (M5S): “Il governo Meloni abbandona i lavoratori di Termoli”

TERMOLI. La notizia dell’accordo raggiunto tra le organizzazioni sindacali e la direzione della fabbrica di motori di Termoli per un nuovo contratto di solidarietà che riguarda oltre 1.800 dipendenti del polo di Termoli aggiunge ulteriore incertezza alla già complicata situazione dei lavoratori e al progetto della gigafactory.

Sul futuro della fabbrica neanche una parola da parte di Stellantis e del governo che continua a fare scena muta. Altro che transizione verso l’elettrico del settore automobilistico italiano, la filiera continua a essere colpita da un colpevole immobilismo.

Così in una nota la deputata M5S Emma Pavanelli, capogruppo in commissione attività produttive.

Il Movimento 5 Stelle, aggiunge, “si è da subito impegnato per far sì che sulla vicenda ci fosse la massima attenzione da parte di tutte le istituzioni coinvolte, anche presentando interrogazioni e mozioni“.

“Abbiamo chiesto inoltre a Stellantis garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali e il rispetto delle tempistiche relative alla realizzazione del progetto. Le recenti notizie confermano però che la strada che si sta percorrendo non ha alcuna direzione, se non quella di rinviare senza alcuna proposta concreta.

Dopo aver cancellato i fondi del PNRR che avevamo dedicato alla riconversione della fabbrica in gigafactory, Urso continua a restare immobile di fronte ad una crisi senza precedenti.

Il governo Meloni sta abbandonando non solo i lavoratori ma anche un intero territorio, che viene messo da parte da un esecutivo incapace di garantire crescita e sviluppo“.