Stellantis Termoli, nuovo contratto di solidarietà per 1.823 lavoratori

TERMOLI. Oggi si è svolto un incontro tra la direzione dello stabilimento Stellantis di Termoli, le segreterie territoriali dei sindacati metalmeccanici e le Rsa di stabilimento.
Dal 1° settembre 2025 fino al 31 agosto 2026 entrerà in vigore un nuovo contratto di solidarietà che coinvolgerà tutti i 1823 lavoratori. Come nei precedenti accordi, è stata garantita la maturazione dei ratei indipendentemente dai giorni lavorati nel mese.
Il contratto di solidarietà rappresenta al momento l’unico strumento difensivo in grado di assicurare continuità salariale, in una fase particolarmente difficile per lo stabilimento e per l’intero comparto automotive.
La crisi del settore si manifesta su più fronti: il mercato internazionale continua a registrare dati negativi; dagli Stati Uniti arrivano contraccolpi pesanti con i dazi imposti dall’amministrazione Trump; la transizione ecologica, non governata, sta penalizzando duramente il sito di Termoli; la crisi delle vendite non accenna a fermarsi.
In questo quadro pesa anche il tema della Gigafactory, un progetto oggi percepito come abbandonato, senza certezze sul suo futuro né sul destino dei lavoratori coinvolti. Una questione che i sindacati definiscono non solo industriale, ma anche di correttezza e rispetto verso le persone e le loro famiglie.
Dopo la chiusura della produzione del Fire, l’unica unità motori rimasta a Termoli è la V6/2.0 T4, sotto la quale è stato inquadrato tutto l’attuale organico. Nel frattempo si attende l’installazione della nuova linea del cambio elettronico eDct, che porterà occupazione non prima della fine del 2026.
Secondo i sindacati, tuttavia, il solo cambio elettronico non è sufficiente a garantire una vera prospettiva industriale. Per questo chiedono che vengano rafforzate le produzioni dei motori GSE, GME e V6, sottolineando come l’ibrido rappresenti oggi una delle poche opportunità per affrontare una transizione green che non offre ancora risposte adeguate a tutela dei livelli occupazionali.
Il messaggio unitario è chiaro: non basta resistere, servono investimenti, nuovi prodotti e certezze per il futuro.
I sindacati hanno chiesto di incontrare al più presto il nuovo Amministratore Delegato Filosa, affinché venga chiarita la strategia che Stellantis intende adottare per lo stabilimento di Termoli.
Dal prossimo 8 settembre 2025 la lavorazione GME seguirà lo schema a 17 turni.