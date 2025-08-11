Uffici postali a Termoli nella settimana di Ferragosto

TERMOLI. A Termoli anche quest’anno durante la settimana di Ferragosto Poste Italiane garantirà la presenza capillare e continuativa attraverso la rete degli uffici postali, rimanendo a disposizione dei cittadini con tutti i suoi servizi postali e finanziari.

In particolare, da oggi, lunedì 11 agosto, a sabato 16 agosto la sede di Termoli 1 (via Madonna delle Grazie) sarà regolarmente operativa secondo il consueto orario continuato 8.20-19.05 (il sabato fino alle 12.35). Disponibili dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) gli uffici postali di Termoli Centro (corso Mario Milano) e, nei giorni 11, 12 e 13, Termoli 2 (via degli Oleandri).

La settimana successiva, dal 18 al 23 agosto, orario doppio turno dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35) per la sede di via Giulio Cesare a Vasto e orario “monoturno” fino alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) per la sede di via dello Sport a San Salvo.

Si ricorda che in tutti gli uffici postali di Termoli sono disponibili Atm Postamat, in funzione sette giorni su sette per il prelievo denaro contante e altre operazioni, come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti.

In tutti gli uffici postali Poste Italiane garantisce alla clientela e ai cittadini puntuale informazione attraverso appositi avvisi indicanti gli orari di apertura, eventuali variazioni, le sedi più vicine disponibili e altre utili indicazioni relative ai servizi aziendali sul territorio.

I servizi e i prodotti di Poste Italiane sono disponibili e fruibili anche online sul sito e le app aziendali dove si possono trovare anche tutte le informazioni su tutti gli uffici postali del territorio.