Uliano (Fim-Cisl): «Urge incontro con il nuovo Ceo di Stellantis e un vero piano industriale per l’Italia»

«La rinnovata richiesta di Stellantis di ricorrere a ulteriori ammortizzatori sociali in diversi importanti stabilimenti del gruppo conferma le gravi difficoltà di mercato che si sono manifestate lungo tutto il 2024». Lo dichiara Ferdinando Uliano, segretario generale Fim-Cisl.

«Particolarmente critica è la situazione di Termoli, dove pesano in maniera evidente sia lo stop agli investimenti sulla giga factory sia la flessione nella produzione dei motori– prosegue Uliano- Ci preoccupano inoltre le riduzioni di volumi che stanno incidendo negativamente sulle produzioni di Pomigliano, così come la grave condizione dello stabilimento di Cassino. Restano, infine, forti interrogativi sull’impatto delle nuove produzioni previste a Melfi.

Per questo, riteniamo urgente un primo incontro con il nuovo CEO di Stellantis insieme alle Segreterie Generali delle organizzazioni sindacali, finalizzato alla predisposizione di un vero e proprio piano industriale per l’Italia, capace di garantire nuove produzioni, consolidare gli investimenti e mettere in sicurezza stabilimenti e occupazione.”

Abbiamo già sollecitato il Governo a convocare con la massima urgenza il Tavolo Stellantis».