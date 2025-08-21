Vertenza Atm, UilT: «Basta ritardi, stipendi e arretrati subito»

La Uil Trasporti Molise denuncia con forza la gravissima situazione che sta colpendo i dipendenti di ATM Spa, ancora in attesa della mensilità di luglio 2025 e delle spettanze arretrate degli anni 2023 e 2024.

Nonostante la Regione Molise abbia già erogato i fondi a favore dell’azienda, ATM continua a non rispettare gli impegni presi, costringendo centinaia di lavoratori e le loro famiglie a vivere nell’incertezza, tra disagi quotidiani e difficoltà economiche intollerabili.

Ricordiamo che:

la 14ª mensilità, dovuta il 20 luglio 2025, è stata pagata con quasi un mese di ritardo, l’11 agosto;

la stessa azienda aveva promesso il saldo della mensilità di luglio subito dopo Ferragosto, promessa che ad oggi risulta clamorosamente disattesa.

È inaccettabile che, per ricevere ciò che spetta di diritto, i lavoratori debbano ricorrere sistematicamente a decreti ingiuntivi e pignoramenti. Gli stipendi non sono un favore: sono un diritto costituzionale e la loro erogazione puntuale è un dovere inderogabile dell’azienda.

La Uil Trasporti Molise pretende:

1. il pagamento immediato della mensilità di luglio 2025;

2. la liquidazione integrale degli arretrati relativi agli anni 2023 e 2024.

Se non arriveranno risposte concrete e immediate, il sindacato è pronto a intraprendere ogni azione necessaria, sia legale sia di mobilitazione, per difendere i diritti e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Basta ritardi, basta promesse disattese: i dipendenti ATM pretendono rispetto, e la UILTrasporti Molise non farà un passo indietro».