Vertenza Atm, UilT: «Incontro con l’azienda per garantire tempi certi di pagamento degli stipendi»

CAMPOBASSO. I coordinatori regionale e provinciale della Uil Trasporti, rispettivamente Stefano Marinelli e Nicola Gabriele Scafa, hanno incontrato lunedì scorso la direzione dell’Atm, con l’obiettivo di definire, in modo concreto e vincolante, una data certa per il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell’azienda.

«La richiesta, ribadita con fermezza dalla nostra organizzazione sindacale, nasce dall’esigenza primaria di garantire sicurezza e stabilità economica ai lavoratori e alle loro famiglie, che, nonostante l’applicazione della sostituzione da parte della Regione Molise, continuano a vivere nell’incertezza.

Durante l’incontro, pur permanendo alcune criticità, sono emersi segnali positivi. L’azienda ha presentato alcuni elementi che, se rivisti e integrati, potrebbero rappresentare una base utile per giungere ad un’intesa soddisfacente. UilT Molise ha inoltre colto l’occasione per rilanciare alcune istanze già da tempo sottoposte all’attenzione aziendale, ritenute imprescindibili per il miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro.

L’incontro è stato aggiornato al prossimo 2 settembre, data in cui si auspica di poter entrare nel merito delle tematiche rimaste in sospeso e trovare soluzioni concrete e condivise, finalizzate a dare finalmente certezze e tutele ai lavoratori del settore.

La UilT Molise continuerà a vigilare con responsabilità e determinazione affinché vengano riconosciuti e garantiti i diritti fondamentali dei lavoratori, a partire da quello, basilare, della puntualità nella corresponsione del salario».