Viticoltori e Regione: un tavolo per il futuro del vino molisano

CAMPOBASSO. Innovazione e ricerca: due degli elementi cardine su cui si sono concentrati i suggerimenti che alcuni viticoltori della Coldiretti Molise hanno ritenuto di poter proporre all’assessore Salvatore Micone durante l’incontro svoltosi nei giorni scorsi, presso l’Assessorato all’Agricoltura del Molise a Campobasso.

A promuovere l’incontro è stata la Coldiretti Molise, attraverso il proprio vice presidente, Adamo Spagnoletti, che, dopo innumerevoli incontri sul territorio, ha valutato la necessità di rafforzare ed allargare il confronto tra i diversi attori della filiera, coinvolgendo anche l’Istituzione regionale per affrontare le problematiche e stabilire le azioni sinergiche che imprenditori privati e Istituzioni possono mettere in campo per superare le principali criticità del comparto.

Al meeting hanno preso parte, oltre all’assessore Micone, il vice presidente Spagnoletti, accompagnato dal direttore Aniello Ascolese; il presidente della Cantina Nuova Cliternia, Armando Panella, accompagnato dal vice Presidente nonché sindaco di San Martino in Pensilis, Gianni Di Matteo; il presidente della Cantina San Zenone, Adamantonio Flocco; il presidente del Distretto del Vino Molisano, Vincenzo Glave; il titolare della cantina Di Majo Norante, Alessio di Majo; e il titolare dell’azienda agricola De Lisio Giuseppe.

Nel corso del colloquio, i rappresentanti di Coldiretti hanno sottolineato il valore strategico della filiera all’interno del sistema enogastronomico nazionale, dando continuità agli impegni presi del Tavolo Vino, svoltosi a livello nazionale lo scorso 4 agosto alla Presidenza del Consiglio.

In quell’occasione sono stati affrontati temi di massima rilevanza, come l’esclusione del vino dal premio accoppiato nella proposta di riforma della PAC, la crescente demonizzazione mediatica del vino e l’annunciato aumento dei dazi statunitensi sulle importazioni, che potranno costare all’export italiano circa 317 milioni di euro, con forte impatto sulle piccole imprese italiane, spesso produttrici di vini di elevata qualità e di nicchia.

“Seppur celato da una forte fiducia, sostenuta dalle previsioni di un’ottima vendemmia – ha affermato Spagnoletti – sia in termini qualitativi che quantitativi, la condizione emotiva dei nostri viticoltori, veri attori della filiera, è di grande apprensione. Certo bisogna riconoscere a tutti l’impegno profuso nel mettere in atto i migliori strumenti disponibili per contrastare i cambiamenti climatici e il forte rischio di avversità fitosanitarie, forti della terribile emergenza causata dalla peronospora nel 2023”.

Il presidente della Cantina Nuova Cliternia, Armando Panella, ha evidenziato che “è giunto il momento di avviare un percorso per cambiare non solo le regole, ma anche l’approccio al vino. Occorre – ha aggiunto – tener presente della necessità del mercato mondiale di ridurre la gradazione alcolica dei vini, puntando a strutturare le aziende secondo nuove tecnologie in grado di rispondere rapidamente ai repentini cambiamenti dei mercati internazionali”, sottolineando anche la “necessità di finanziare in modo equo e immediato la distillazione straordinaria”.

Vi è inoltre la necessità, condivisa da tutti i partecipanti, di regolamentare al meglio l’erogazione dei fondi disponibili dell’OCM Vino, riducendo la quota per ristrutturazioni e reimpianti e incrementando quella per investimenti in macchine e attrezzature innovative.

Nel suo intervento, il presidente del Distretto del Vino Molisano, Vincenzo Glave, ha sottolineato la necessità di semplificazione delle procedure amministrative, con particolare riferimento alla difficoltà di sovrapposizione dei dati del fascicolo aziendale, non sempre corrispondenti a quanto riportato nelle diverse dichiarazioni vitivinicole, complicando la definizione della documentazione necessaria a mettere in regola le aziende.

Il vicepresidente Coldiretti, Adamo Spagnoletti, ha evidenziato la necessità di interventi strutturati nel tempo e nello spazio, capaci di rispondere rapidamente alle problematiche emergenti; rafforzare i fondi per l’internazionalizzazione attraverso la valorizzazione delle agenzie italiane all’estero; valutare una moratoria sui finanziamenti per le imprese in difficoltà; prevedere sgravi fiscali per investimenti in sostenibilità; e includere misure a sostegno dell’enoturismo, leva strategica per promuovere il vino nei territori, favorire il consumo consapevole e creare valore aggiunto per le imprese.

Il mutamento climatico, lo sviluppo sostenibile, la protezione dell’ambiente e della biodiversità sono stati al centro dell’intervento del vice Presidente della Cantina Nuova Cliternia, Gianni Di Matteo, il quale ha sottolineato come sia sempre più presente tra i consumatori l’esigenza di trasparenza, sicurezza e salubrità.

Alessio di Majo e Adamantonio Flocco, ribadendo la piena condivisione, hanno sottolineato l’importanza del ruolo dell’Istituzione regionale per superare alcune delle problematiche che investono il settore, a partire dalla semplificazione burocratica.

Gli agricoltori, in pratica, devono poter lavorare in azienda e non perdere tempo a rincorrere questioni burocratiche spesso frutto di problematiche tecniche di cui non hanno responsabilità, ma che li penalizzano enormemente.

Nel concludere l’incontro, l’Assessore Micone, ringraziando tutti i partecipanti e condividendo appieno le problematiche evidenziate, ha rimarcato l’importanza del momento e ha indicato come prezioso avvio di una strategia condivisa la costituzione di un tavolo tecnico consultivo, in grado di affrontare le problematiche emergenti con maggiore efficacia.

L’Assessore ha inoltre sottolineato la rilevanza del confronto con il mondo produttivo anche in relazione al nuovo Decreto Agricoltura, recentemente approvato, che mette a disposizione del settore fondi specifici per la crescita dell’intero Sistema Agricolo nazionale.