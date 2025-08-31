Al mondo che corre senza fermarsi,

a chi si sente invisibile nonostante l’impegno,

a chi lotta ogni giorno con un peso nascosto,

questa lettera è per voi e anche per me.

Non è facile vivere in un mondo che spesso non vede chi davvero siamo,

che giudica senza conoscere, che pretende senza capire.

Ho scelto la mia strada con onestà e fatica,

ho affrontato momenti difficili e porte chiuse,

ho portato dentro un dolore che pochi conoscono,

ma anche una speranza che continua a resistere.

Non sempre chi ci sta vicino riconosce il valore di ciò che facciamo,

non sempre il rispetto e l’amore sono scontati.

Ma è proprio nelle difficoltà che scopriamo la nostra forza,

la capacità di rialzarci anche quando tutto sembra perduto.

Il lavoro, la passione, le relazioni, la vita stessa,

sono un cammino pieno di ostacoli, ma anche di momenti di luce.

Spesso il silenzio è la nostra compagna più fedele,

ma non significa che siamo soli o senza speranza.

Ci sono stati momenti in cui il peso sembrava troppo grande,

momenti in cui avrei voluto arrendermi,

ma ho scelto di restare — per chi mi ha donato la vita,

per quella forza più grande che mi sostiene ogni giorno.

Per mia madre, per Dio.

Perché anche se il dolore a volte mi piega,

la mia coscienza non mi permette di scomparire in silenzio.

Io ho fondato la mia vita sul lavoro.

Mentre altri vivevano con leggerezza gli anni della spensieratezza,

io facevo sacrifici, scelte consapevoli, rinunce.

Non per egoismo, ma per costruirmi un futuro solido, resistente, pulito.

Uno che potesse accogliere, un giorno, anche una famiglia.

Non mi sento migliore degli altri, né un Dio,

ma sento di essere diverso da molte persone, anche più grandi di me.

Ho 27 anni, e vivo ogni giorno con un pensiero fisso:

“E se non ce la faccio più?”

Non parlo solo di soldi,

parlo della tenuta mentale, emotiva, umana,

per reggere un mondo che ti chiede rigidità assoluta,

ma che ti dà in cambio solo incertezza.

Viviamo in un sistema che ti obbliga a fare salti mortali per lavorare,

ma che spesso ti chiude le porte in faccia.

Un mondo dove non basta essere onesti, capaci, volenterosi:

non ti basta mai niente.

E quando il lavoro manca, la paura si allarga.

Ti entra dentro come un veleno,

e inizia a rosicchiarti anche i sogni più belli.

Così ho iniziato a cambiare i miei pensieri.

A domandarmi se davvero valga la pena condividere una vita,

mettere al mondo dei figli, costruire qualcosa…

per poi condannarli a una realtà che ti lascia solo con la sopravvivenza.

Non lo so se è giusto pensarla così.

Ma oggi, in questa società, la solitudine mi sembra una scelta di protezione,

più che una condanna.

Ogni giorno leggo notizie che mi lasciano senza fiato.

Figli che tolgono la vita alle proprie madri.

Uomini che distruggono chi li ha messi al mondo.

E io non riesco a comprenderlo.

Perché una madre è la ricchezza più grande che possa esistere.

Non c’è cifra al mondo che possa superare il valore di chi ti ha cresciuto.

Eppure, viene dimenticata. Umiliata. Soppressa.

Viviamo in un mondo che ha perso tutto:

la misura, il rispetto, il valore della famiglia, della parola data, del sacrificio.

Un mondo tossico, dove tutto è diventato confuso e privo di senso.

Siamo arrivati a un punto in cui, per ricominciare,

bisognerebbe distruggere tutto e ripartire da zero.

E forse nemmeno affidarlo più agli esseri umani,

ma agli animali —

che vivono secondo istinto, con verità, senza odio.

Siamo diventati ciechi.

E finché non torneremo a vedere il valore delle cose vere —

la madre, la parola, l’onestà, la vita —

continueremo a vivere in un’umanità che non merita più questo nome.

Non sarò io a cambiare il mondo,

e probabilmente nessuno ci riuscirà mai davvero.

Sono nato in un tempo sbagliato,

in un periodo dove tutto si è consumato,

dove le cose belle vengono dimenticate,

e dove il futuro sembra più una minaccia che una speranza.

A volte mi chiedo davvero se io sia destinato a vivere in questo mondo,

o se la mia presenza sia solo un passaggio breve,

una parentesi in attesa di scomparire.

Non so quale sarà il mio futuro,

se vivrò a lungo o se la vita deciderà di spegnersi in fretta.

So solo che, anche con il cuore stanco,

sto continuando a restare.

E questo, forse, vale già qualcosa.

Eppure, sono qui.

Con questo cuore che batte ancora,

con pensieri che fanno male ma che non mentono.

Con la forza di chi non vuole più fingere che vada tutto bene,

ma nemmeno si arrende al buio.

Forse non cambierò il mondo.

Ma almeno, avrò detto la verità .

A.D.L