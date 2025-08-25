C’è un momento preciso in cui l’estate inizia a svanire

C’è un momento preciso in cui l’estate inizia a morire. Non è segnato dal calendario, né dalle temperature che ancora resistono calde nelle ore centrali del giorno. È qualcosa di più sottile, quasi impercettibile: l’aria della sera che inizia a farsi frizzante, il vento che accarezza la pelle con una tenerezza diversa, simile a una carezza d’amore che sa di addio.

Ogni anno, puntuale come una vecchia conoscenza, arriva quella strana sensazione di malinconia. Non è tristezza pura, ma qualcosa di più complesso: la consapevolezza dolce-amara che qualcosa di irripetibile sta per chiudersi definitivamente. Le giornate si accorciano piano, quasi con pudore, come se anche il sole sapesse di dover lasciare spazio a un altro tempo, a un altro ritmo.

I paesi di mare e di vacanza iniziano il loro lento spopolamento. Le spiagge che fino a pochi giorni prima risuonavano dell’orda di ragazzi scatenati, del ritmo incalzante degli happy hour e delle notti che sembravano non finire mai ora ritrovano il loro silenzio naturale. È un silenzio che non opprime, ma che avvolge, che permette di sentire di nuovo il respiro autentico dei luoghi.

Anche il mare pare aver ritrovato il suo andamento naturale, quel dondolio lento e ipnotico che le folle estive avevano momentaneamente sovrastato. Torna ad essere custode silenzioso di tutto quello che è stato: delle vite vissute intensamente in pochi mesi, degli amori consumati sotto il sole di agosto, dei baci rubati nelle notti tiepide che ora esistono solo nel ricordo.

Questi momenti, questi frammenti di vita, rimangono impressi nella memoria come su una pellicola vintage, con quell’effetto retrò che rende tutto più prezioso, più cinematografico. È come se l’estate appena trascorsa fosse già diventata un film in cinema scope, con inquadrature che catturano l’essenza di un tempo sospeso che non ha eguali nell’anno.

Ci prepariamo all’arrivo dell’autunno con i suoi colori caldi, con la sua promessa di un nuovo inizio, e sappiamo che porterà con sé tutta la bellezza di ciò che abbiamo appena vissuto. Perché è questo il paradosso della fine dell’estate: ci insegna che ogni conclusione è anche un nuovo inizio, che ogni ricordo può diventare la base su cui costruire nuove emozioni.

La malinconia di fine estate non è insignificante nostalgia, ma una nuova forma di gratitudine. È il riconoscimento che abbiamo vissuto qualcosa di bello, di autentico, di irripetibile. E che questo qualcosa, ora, fa parte per sempre di noi.

Lucia Lamanda