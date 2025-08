TERMOLI. Ennesima segnalazione, quella che giunge da contrada Porticone, dalla signora C. S.: «In via Catania si aggirano tre cinghiali, di grandi dimensioni. Li troviamo davanti ai portoni, vicino le nostre macchine, li incontriamo quando usciamo con il cane e passeggiamo con dei bambini… Siamo spaventati, terrorizzati, preoccupati. Non vorrei che domani possa accadere l’inevitabile… sarà una tragedia annunciata».