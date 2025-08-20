«Grazie al dottor Magri e all’intero Utic»

TERMOLI. Una testimonianza di gratitudine da Termoli.

«Il giorno 4 agosto, giornata di festa per Termoli, sono stata purtroppo colpita da un infarto. Se non fosse stato per l’alta professionalità e la prontezza dei medici e di tutto lo staff dell’Utic dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, forse oggi non sarei qui a raccontare questa storia.

Approfitto dell’ospitalità del vostro giornale per ringraziare pubblicamente e far sapere a tutti quanto sia eccellente il lavoro svolto in quel reparto. Grazie anche al primario, il dottor Gianludovico Magri, tutto funziona a meraviglia. Nonostante la presenza di pazienti affetti da patologie importanti, si vive e si respira un’aria serena, che infonde fiducia e speranza».