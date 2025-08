Incontro ravvicinato con i lupi

TERMOLI. Negli ultimi tempi si stanno verificando frequenti avvistamenti di animali selvatici vicino ai centri abitati, un fenomeno che desta preoccupazione tra i cittadini.

«Volevo segnalare un evento alquanto particolare che è accaduto la notte del 2 agosto, alle ore 2:45. Io e il mio compagno stavamo tornando a piedi dal centro, quando all’incrocio tra via De Santis e la discesa con lo specchio ci siamo trovati faccia a faccia con due lupi.

L’incontro è stato emozionante, ma non privo di tensione. Siamo rimasti fermi a guardarci negli occhi per qualche minuto, senza indietreggiare. Fortunatamente, in quel momento è passata un’automobile che ci ha aiutato, facendoci salire e allontanare dal posto.

Mi chiedo se non sia il caso di sollevare il problema del frequente avvicinamento degli animali selvatici ai centri abitati. I lupi e altri animali cercano nuove fonti di nutrimento e trovano facilmente buste di immondizia abbandonate sui cigli della strada o mastelli non chiusi accuratamente. Ormai tendono ad associare l’odore umano a cibo facile. M.G.».