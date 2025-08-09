Trovato gattino bianco in via Venezia

TERMOLI. «Nei pressi di via Venezia vicino la pizzeria, c’è un gattino bianco che sembra essere molto curato.
Chiede continuamente attenzioni, ma solo dagli umani; dai suoi simili si tiene lontano e sembra quasi spaventato da essi».
TermoliOnline.it Testata giornalisticaReg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone
Editore: MEDIACOMM srlVia Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)P.Iva 01785180702
Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.