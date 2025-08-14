Circolo e federazione dem rilanciano la Festa dell’Unità a Termoli

TERMOLI. La Federazione del Partito Democratico del Basso Molise e il Circolo cittadino di Termoli annunciano il ritorno della Festa dell’Unità, in programma il 5 e 6 settembre 2025 a Termoli.

Quest’anno la ricorrenza assume un valore ancora più significativo: cade infatti l’80° anniversario della prima Festa dell’Unità, svoltasi il 2 settembre 1945.

Nel corso delle due giornate, la comunità democratica del territorio si ritroverà per discutere di attualità politica, diritti e prospettive future, con momenti di approfondimento e partecipazione aperti a tutta la cittadinanza.

Tra gli ospiti principali interverranno:

• On. Stefano Bonaccini, europarlamentare e Presidente del Partito Democratico

• Roberta Mori, Portavoce nazionale della Conferenza Donne Democratiche

Accanto agli incontri politici e culturali, la Festa offrirà anche intrattenimento musicale e stand gastronomici, per rendere l’appuntamento un momento di comunità e convivialità.

La Festa dell’Unità di Termoli sarà un’occasione per rafforzare il legame con i cittadini e riaffermare i valori di democrazia, solidarietà e impegno civile che hanno animato questa iniziativa fin dalle sue origini.

Il Partito Democratico invita tutta la cittadinanza a partecipare e a condividere insieme questo momento di confronto, festa e comunità.