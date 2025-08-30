Democratici Popolari, a Termoli varata l’associazione nazionale nel ricordo del professor Antonio D’Ardiè

TERMOLI. Un sodalizio storico, quello tra il geometra Umberto Persichillo e il professor Antonio D’Ardiè, che appena dopo le elezioni amministrative dello scorso anno – nel giugno 2024 – assieme, si convinsero che era necessario rilanciare l’azione politica centrista, specie dopo l’ultima sentenza che vietò a chiunque di rifarsi al simbolo della Dc, il vecchio Scudo Crociato.

Un lavoro di un anno, fino alla costituzione di un nuovo soggetto politico, l’Associazione Democratici Popolari, varata nel giugno scorso.

Tuttavia, il destino ha interrotto improvvisamente il cammino di vita del professor D’Ardié, scomparso lo scorso 18 luglio e il suo testimone, in questa avventura, è stato raccolto dalla figlia Francesca.

Stamani, nella sala Tropicana de ‘La Vida’, la presentazione del movimento, che nasce con grandi ambizioni e sicuramente una passione politica oggigiorno rara.

Nel documento programmatico, si rinviene che: «In un contesto sociale ed economico sempre più complesso, caratterizzato da disuguaglianze crescenti, sfiducia nelle istituzioni e difficoltà strutturali che affliggono ampie fasce della popolazione, emerge una proposta politica che si distingue per concretezza, visione e radicamento territoriale. Al centro di questa iniziativa c’è la volontà di restituire dignità e prospettiva ai cittadini, attraverso un programma che affronta con decisione alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo.

Uno dei pilastri fondamentali è la riduzione dei costi della politica, non come slogan, ma come scelta strutturale e simbolica. Tagliare le spese superflue, semplificare la burocrazia e rendere più trasparente il funzionamento delle istituzioni significa riaffermare il principio che la politica deve essere al servizio della collettività, non un privilegio per pochi. Questo approccio si accompagna a un piano di alleggerimento fiscale che mira a restituire ossigeno a famiglie e imprese: meno tasse, meno imposte, meno contributi, per favorire la ripresa economica e incentivare l’iniziativa privata.

In particolare, le attività economiche potranno beneficiare di incentivi fiscali pluriennali, con esenzioni dalle tasse fondiarie per almeno cinque anni. Si tratta di una misura pensata per stimolare gli investimenti, sostenere le realtà produttive locali e favorire la creazione di nuovi posti di lavoro. A questo si aggiunge un impegno concreto sul fronte del welfare, con l’aumento delle pensioni minime e degli stipendi, per rafforzare il potere d’acquisto delle famiglie e contrastare la precarietà che colpisce soprattutto i giovani e gli anziani.

La lotta alla corruzione rappresenta un altro asse portante del progetto. Non si tratta solo di contrastare gli illeciti, ma di promuovere una cultura della legalità, della trasparenza e della responsabilità. Riformare i meccanismi di controllo, garantire l’accesso alle informazioni e valorizzare il merito sono azioni indispensabili per ricostruire la fiducia tra cittadini e istituzioni.

Particolare attenzione è dedicata all’occupazione giovanile, con misure mirate a creare opportunità concrete e frenare l’esodo verso l’estero. I giovani rappresentano il futuro del Paese, ma troppo spesso sono costretti a cercare altrove ciò che qui non riescono a trovare: lavoro, stabilità, riconoscimento. Investire su di loro significa investire sul futuro dell’Italia.

Questa proposta politica nasce da un’associazione che si definisce come spazio aperto, inclusivo, capace di accogliere idee, esperienze e competenze diverse. Non si tratta di un progetto calato dall’alto, ma di un percorso condiviso, costruito dal basso, con l’obiettivo di dare voce ai territori e alle comunità. L’orizzonte è quello di una politica nuova, orientata al futuro, ma saldamente ancorata ai bisogni reali delle persone.

In un’epoca in cui la sfiducia sembra prevalere, questa iniziativa si propone come alternativa credibile e concreta, capace di coniugare idealismo e pragmatismo, visione e azione. Non è solo un programma, ma una chiamata collettiva alla partecipazione, alla responsabilità e alla speranza. Perché cambiare è possibile, se si ha il coraggio di immaginarlo e la determinazione di costruirlo insieme».