Di Toro (Lega): «La sfida dell’artigianato e il ricambio generazionale»

SAN MARTINO IN PENSILIS. La Lega molisana si struttura e rilancia il proprio radicamento sui territori con la creazione dei dipartimenti e la nomina dei rispettivi responsabili. Alla guida di quello dedicato alle Attività produttive è stato scelto Antonello Di Toro, che ha già iniziato a imprimere la propria linea di lavoro tra incontri e iniziative pubbliche.

Un passaggio significativo sarà l’appuntamento in programma sabato 13 settembre, alle ore 17, nella Sala Consiliare di San Martino in Pensilis (Largo Baronale, 15). Il dibattito, promosso dal Dipartimento Agricoltura e dal Dipartimento Attività Produttive della Lega Molise, sarà incentrato su un tema di stretta attualità: “La politica agricola comune europea. Sfide ed opportunità in vista della riforma post 2027”.

Si prevede un confronto ad ampio raggio, che vedrà la partecipazione di figure istituzionali di primo piano come l’europarlamentare Aldo Patriciello, commissario regionale della Lega Molise, il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura Luigi D’Eramo e il responsabile nazionale Agricoltura della Lega, Giorgio Maria Bergesio. Accanto a loro interverranno anche rappresentanti delle principali associazioni di categoria attive in regione – CIA, Coldiretti, Copagri e Confagricoltura – oltre all’assessore regionale Michele Marone.

La sfida dell’artigianato e il ricambio generazionale

Nel suo ruolo, Antonello Di Toro ha posto l’accento su un nodo che riguarda non solo il Molise ma l’intero Paese: la progressiva scomparsa degli artigiani. Una tendenza che, secondo l’Ufficio Studi CGIA di Mestre, rischia di lasciare un vuoto profondo in molti comparti fondamentali per l’economia italiana.

«È palpabile la continua riduzione dei tradizionali lavoratori autonomi – sottolinea Di Toro – dovuta soprattutto al mancato ricambio generazionale. Negli anni ’50 e ’60, soprattutto al Sud, i giovani trascorrevano le estati nelle botteghe di famiglia o del territorio per apprendere un mestiere. Oggi questa consuetudine è quasi scomparsa, soppiantata da attività ricreative e di svago».

Per invertire la rotta, il responsabile Attività produttive della Lega Molise propone soluzioni concrete: «Occorrerebbe istituire scuole lavoro affidate ad artigiani ed ex artigiani, per trasmettere saperi e competenze in mestieri qualificati come falegnami, tubisti, elettricisti, impiantisti e saldatori».

Un progetto specifico sulla formazione di saldatori – settore con forte domanda di manodopera – è stato già avanzato da Di Toro, ma senza esito. «Ritengo fondamentale – aggiunge – che le istituzioni sostengano non solo i corsi, ma anche economicamente i giovani che vi partecipano. Solo così si può trasmettere l’idea che lo Stato crede davvero in un futuro lavorativo stabile e sicuro».

Un modello di dialogo con i territori

L’attività di Di Toro e del Dipartimento si inserisce in una strategia più ampia della Lega, che punta a consolidare il dialogo con le categorie produttive e le istituzioni locali. Un lavoro che intende portare a soluzioni condivise e a politiche capaci di rispondere ai bisogni reali di agricoltori, imprese e artigiani.

Il dibattito di San Martino in Pensilis sarà dunque non solo un’occasione di approfondimento sulla Politica Agricola Comune post 2027, ma anche un banco di prova per misurare la volontà del partito di proporre strumenti concreti per il rilancio delle filiere produttive molisane.

Una Lega attenta alle vocazioni molisane

«La nostra idea – spiega Di Toro – è quella di fare della Lega un punto di riferimento per chi produce, lavora e investe. Solo puntando su agricoltura e attività produttive il Molise potrà diventare più forte e competitivo nel panorama nazionale ed europeo».

Con eventi come quello del 13 settembre, la Lega vuole lanciare un messaggio chiaro: costruire una politica radicata nelle comunità, capace di valorizzare le risorse locali e di aprire nuove prospettive di sviluppo sostenibile per il territorio.