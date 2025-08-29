X
venerdì 29 Agosto 2025
Diabete tipo 1 e scuola, Di Pardo: «Presentata mozione per un protocollo regionale di presa in carico dei minori»

  • Redazione
  • Politica

CAMPOBASSO. È stata presentata oggi dal consigliere regionale di maggioranza Roberto Di Pardo una mozione che mira a definire un Percorso di presa in carico del minore con diabete di tipo 1 per favorirne l’inserimento e la gestione in ambiente scolastico. L’iniziativa, che sarà presto calendarizzata per la discussione in Consiglio regionale, punta a colmare un vuoto organizzativo e garantire una rete di supporto efficace tra istituzioni scolastiche, sanitarie e famiglie.
«L’obiettivo – spiega Di Pardo – è costruire un percorso strutturato che assicuri il coordinamento tra scuole, sanità, famiglie e associazioni, affinché ogni bambino con diabete tipo 1 possa vivere l’ambiente scolastico in sicurezza e serenità.»
La mozione, di cui Di Pardo è primo firmatario, impegna il Presidente della Giunta regionale Francesco Roberti e l’intera Giunta alla stipula di un protocollo d’intesa tra Regione Molise, ASReM e istituti scolastici. Tra le misure proposte:

  • Percorsi formativi dedicati per genitori, docenti e personale ATA
  • Piani Individuali di Trattamento Diabetologico (PITD) personalizzati
  • Procedure standardizzate per la gestione delle emergenze ipo/iperglicemiche
  • Diffusione capillare del protocollo anche nelle scuole rurali
  • Monitoraggio e aggiornamento costante delle pratiche adottate
  • Definizione di una road-map operativa per l’attuazione del percorso
    La mozione rappresenta un passo concreto verso una scuola inclusiva e preparata, capace di rispondere alle esigenze di salute dei suoi studenti. Una volta calendarizzata, sarà sottoposta al vaglio del Consiglio regionale per l’approvazione.

